Reconfinement : l'agglomération de Pau va soutenir les commerçants

Le maire de Pau et président de l'intercommunalité, François Bayrou, a annoncé, ce lundi, plusieurs aides pour soutenir les commerçants de l'agglomération impactés par le reconfinement.

Quatre jours après le début du reconfinement, la ville et l'agglomération de Pau ont annoncé plusieurs dispositifs d'aide pour soutenir les commerçants. François Bayrou, le maire de Pau et président de la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées a détaillé ces mesures, ce lundi. "Les commerçants ont besoin de sentir la solidarité autour d’eux. C'est pour cela qu'il faut agir vite", a précisé le maire de Pau.

Exonération de la redevance d'occupation du domaine public

Pour la ville de Pau, les commerçants bénéficiant habituellement d’une terrasse extérieure sont exonérés de la redevance d’occupation du domaine public pour les mois de novembre et décembre.

Baisse de loyer pour les étaliers des Halles de Pau

Les étaliers des Halles verront leur loyer réduit à la hauteur de la baisse de leur chiffre d’affaires en novembre 2020 par rapport à novembre 2019. Les entreprises dont le bailleur est la SIAB (Société immobilière et d’aménagement du Béarn) se verront également accorder une réduction de loyer avec les mêmes conditions.

Prêt sur 5 ans

Les dispositifs d’avance remboursable, mis en place au printemps dernier par la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées, vont également être réactivés. Les entreprises de moins de 10 salariés qui, du fait du confinement, verront leur chiffre d’affaires baisser de plus de 50% en novembre pourront bénéficier d’une avance remboursable sans frais en soutien de trésorerie de 1 000 € à 2 500 € selon leur niveau de chiffre d’affaires. Cette avance est remboursable à compter du 1er janvier 2025.

Au printemps, ces dispositifs d’avance remboursable ont été accordés à 342 entreprises pour près de 750 000 € d’aides octroyées, dont 24 sur Pau : 109 commerces, 70 cafés, hôtels et restaurants et 68 pour d’autres entreprises.

Une cartographie des commerces ouverts

Sur le site pau.fr, une cartographie des commerces ouverts permettra de recenser les commerçants proposant la livraison et la vente à emporter. Les commerçants seront contactés par téléphone et par mail afin d’être recensés sur cette cartographie. Lors du premier confinement, 148 commerçants ont été référencés dont 98 sur la commune de Pau.

Dispositif d'aides à l'installation et à la modernisation des commerces dans le centre-ville

Les élus de la Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées ont voté lors du Conseil Communautaire du 9 octobre dernier, la mise en place d'un nouveau dispositif d'aides à l'installation et à la modernisation des commerces dans le centre-ville de Pau et dans les centres bourgs des communes de Billère, Bizanos, Gan, Gelos et Jurançon. L'objectif de ce dispositif est de revitaliser l'activité commerciale.

Ce dispositif intègre notamment un volet transformation numérique qui permet à un commerce souhaitant développer son site internet par exemple, de bénéficier d’une subvention de 25% sur l’investissement consenti (minimum 4 000 €), avec un plafond de 5 000 € de subvention.