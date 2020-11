Reconfinement : la carte 100% solidaire avec les restaurateurs, commerçants et entreprises dans les Landes

Dans les Landes et le Gers, restaurateurs, producteurs locaux, commerçants et petits artisans sont toujours là pour vous servir durant cette période de reconfinement. à emporter ou livraison à domicile, France Bleu Gascogne vous propose de consulter les différentes offres près de chez vous !

Livraison à domicile ou click & collect, France Bleu référence les commerces et restaurateurs à votre disposition dans les Landes et le Gers

Dans les Landes, nos commerçants, artisans, producteurs, restaurateurs, acteurs de l'économie locale ont l'expérience du premier confinement. Si ce reconfinement est un nouveau coup dur, ils ne baissent pas les bras et France Bleu Gascogne , média de proximité, est à leurs côtés. Chroniques et émissions leurs sont consacrées sur notre antenne et une carte à destination de vous, consommateurs, proposent de lister leurs activités et propositions. Que ce soit en livraison à domicile ou en click & collect retrouvez ainsi les restaurateurs-traiteurs, producteurs (fruits, légumes, viandes, poissons,) artisans (artisanat d'art, cadeaux), magasins de jouets, libraires, disquaires, entreprises de service (à la personne ou dépannage) via cette carte du commerce dans les Landes.

Pour pleinement profiter des informations collectées pour le Gers et les Landes, merci d'activer la géolocalisation demandée par cette carte. Vous pouvez filtrer l'ensemble des résultats par catégorie : activités culturelles, alimentation, ameublement-électroménager-informatique, restaurateurs, services. Filtrage également possible par type de commandes : livraison, à emporter "click & collect" ou les 2.

Commerçants, entreprises et restaurateurs, vous souhaitez vous aussi ajouter et référencer votre magasins, services et restaurants dans la carte de France Bleu, notre formulaire d'inscription pour les Landes vous attend ! Une opération en partenariat avec le chambre des métiers et de l'artisanat.