Reconfinement : la cellule de la CCI des Landes recense une centaine d'appels depuis le 30 octobre

La CCI des Landes a réactivé sa cellule d'urgence et d'accompagnement depuis le 30 octobre. Elle recense une centaine d'appels en 20 jours de commerçants landais inquiets et en colère. La perte du chiffre de d'affaire est de 133 millions d'euros pour le mois de novembre.

Des commerçants de proximité inquiets et en colère à cause de l'interdiction d'ouverture, de circulation des clients en cette période cruciale de l'année. La CCI des Landes a réactivé sa cellule d'urgence et d'accompagnement depuis le 30 octobre, début du second confinement. Elle recense une centaine d'appels en 20 jours.

Les commerçants qui ont appelé la cellule d'urgence demandent à pouvoir travailler et refusent d'être considérés comme "non essentiels" à la vie sociale et économique du pays. Ils ont aussi le sentiment que les règles sanitaires sont de moins en moins respectées, alors que leur boutiques sont fermées. Ils sont également psychologiquement marqués, bien plus qu'au premier confinement, et s'interrogent sur le règlement de leurs dettes, du maintien des emplois et même de la poursuite de leur activité.

Dans les Landes, deux tiers des commerces, dont les bars et les restaurants, sont fermés : 5.641 boutiques fermées contre 2.960 ouvertes. La perte du chiffre d'affaire est estimée à - 133 millions d'euros pour le mois de novembre dans le commerce landais de proximité, lesquels s'ajoutent aux 448 millions d'euros perdus lors du confinement du printemps.

Les craintes sont majeures pour la restauration, qui n'a aucune visibilité, ni sur une date de réouverture, ni sur les conditions, et pour le thermalisme qui va perdre de 50 à 60% de son chiffre d'affaire, avec des réservations au plus bas pour 2021.

Très grandes inquiétudes aussi pour les producteurs et transformateurs de produits alimentaires festifs, qui ne vendent plus ou trop peu alors que les stocks sont au plus haut.

Selon la CCI des Landes, "l'insuffisance de trésorerie est prégnante parmi les "indépendants" des secteur du commerce, des services et de la restauration. Ces professionnels doutent de pouvoir redémarrer avec des fonds insuffisants, alors qu'ils ont déjà contracté des prêts."