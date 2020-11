Reconfinement : la CGT dénonce les rayons non essentiels ouverts dans les magasins de bricolage

C'est encore un paradoxe du reconfinement. Depuis le 29 octobre, les enseignes de bricolage ont le droit de rester ouvertes, parce que leurs produits sont considérés comme de première nécessité. Mais contrairement aux supermarchés qui ont du fermer leurs rayons non essentiels - jouets, livres, électroménager - les Castorama et autres Leroy Merlin n'ont quasiment aucun rayon fermé. Pourtant, ils vendent aussi de la marchandise considérée comme non essentielle.

On vend des cuisines, de la décoration, des plantes alors que plein de magasins autour sont fermés

Grégory Cipriano, délégué syndical CGT dans le magasin Castorama de Jouy-aux-Arches, au sud de Metz, dénonce ce deux poids deux mesures : "Moi, ce qui me choque, c'est qu'on est sur un magasin de bricolage qui vend des cuisines, des dressings, de la décoration, des salles de bains, des plantes alors qu'on a plein de petits magasins qui vendent ces choses-là aussi aux alentours et qui sont fermés. A mes yeux, c'est un non sens".

Seul le rayon décoration de Noël inacessible

Le contraste est frappant sur la zone commerciale, tous les magasins sont fermés sauf l'hypermarché Cora et Castorama. Dans l'enseigne de bricolage, seul le rayon décoration de noël est inaccessible. Mais tous les autres articles de déco sont en vente, et bien d'autres encore hors bricolage.

On nous parle de confinement mais les clients sont ici, pour la "balade"

L'une des collègues de Grégory Cipriano constate beaucoup d'achats non essentiels dans le magasin : "Les clients sont plutôt contents que tout soit ouvert, c'est vraiment la balade, venir acheter juste un coussin, ou faire un tour dans le magasin pour se promener, ce qui n'est pas normal. On nous parle de confinement mais les gens sont tous dehors!" Cette cliente venue acheter un luminaire concède "un achat non essentiel mais comme c'est ouvert, on en profite".

La santé des salariés à protéger

Pour le syndicaliste CGT, il faut que son enseigne et les autres ferment leur rayons hors bricolage, pour être en cohérence avec l'urgence sanitaire, il en va notamment dit-il de la santé des salariés. Sollicitée par le syndicat, la Préfecture a admis que seuls les rayons de bricolage avaient le droit d'être ouverts.