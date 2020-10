Reconfinement : la Chambre de Commerce de Meurthe-et-Moselle réactive sa cellule de crise

Invité de France Bleu Lorraine, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle annonce la réactivation de la cellule de crise mise en place lors du premier confinement avec la Chambre d'agriculture et celle des métiers. Nous vous donnons le mode d'emploi.

Mise en place lors du premier confinement au printemps dernier, la cellule de crise de la CCI de Meurthe-et-Moselle en lien avec la Chambre d'agriculture et celle des Métiers vient d'être réactivée pour les 24 000 petites et moyennes entreprises du département et notamment les 8 000 liées au commerce.

Depuis ce jeudi matin 29 octobre dix conseillers répondent au téléphone ( 03 83 28 88 33 ). Une plateforme numérique est également disponible, commerce@nancy.cci.fr.

L'objectif de ces deux outils et d'aider les patrons dans leurs démarches administratives sur les aides et les fonds dont ils peuvent bénéficier dans le cadre des 70 mesures annoncées dans le plan de Relance.

La moitié du chiffre d'affaire annuel est réalisé à Noël

François Pélissier, le président de la CCI de Meurthe-et-Moselle soulignait ce matin sur France Bleu Lorraine la situation catastrophique des entreprises, notamment celles liées au commerce " surtout en cette période de fin d'année où les professionnels font 40 à 50 % de leur chiffre d'affaire à Noël ".