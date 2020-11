Reconfinement : la grande distribution s'oppose à une fermeture des rayons "non-alimentaires"

La fédération de la grande distribution se dit opposée ce dimanche soir à la fermeture de ses rayons "non alimentaires", une piste évoquée par le gouvernement pour apaiser la polémique autour de la fermeture des commerces de proximité. La fédération fait part de sa "totale incompréhension".

La grande distribue s'oppose à la fermeture des rayons "non alimentaires".

Le gouvernement va-t-il fermer les rayons "non-alimentaires" des grandes surfaces ? C'est une des pistes évoquées par Bruno le Maire ce dimanche pour répondre à la colère des petits commerçants, qui ont du fermer leurs portes vendredi en raison du reconfinement. La fédération de la grande distribution s'oppose à une telle mesure et fait part de sa "totale incompréhension".

Une mesure qui "pénaliserait les Français"

Selon la Fédération du commerce et de la distribution (FCD), qui représente Carrefour, Casino ou encore Auchan, cela "manque de justification sur le plan sanitaire" et "compliquerait la vie des Français". "Une telle mesure ne réglerait en rien les difficultés du petit commerce. Elle mettrait en difficulté nos fournisseurs. Et elle pénaliserait les Français, notamment ceux qui ne peuvent acheter en ligne", écrit sur Twitter Jacques Creyssel, le directeur général de la fédération.

Selon lui, cette décision du gouvernement "entraînerait des conséquences sociales lourdes et injustifiées pour des dizaines de milliers de salariés, tout en renforçant Amazon. Ce serait creuser la tombe du commerce physique. Il est temps d’y renoncer". La grande distribution demande au gouvernement de "privilégier une réouverture progressive des petits commerces, sur rendez-vous, accompagnée de mesures de contrôle accrue des jauges actuelles dans les magasins".

Face à la polémique, Jean Castex prendra la parole ce dimanche soir au 20 heures de TF1. Il a rencontré dans la journée les fédérations professionnels et les associations de commerçants. Parmi les pistes évoquées, il y a donc la fermeture des rayons "non essentiels" dans les grandes surfaces, de la culture aux jouets en passant par l'électroménager. Mais aussi un durcissement des "jauges" de clients dans les grandes surfaces, selon Bruno Le Maire, c'est-à-dire du nombre de personnes admises en même temps.