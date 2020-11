Reconfinement : la justice suspend l'arrêté municipal pris à Colmar pour autoriser la réouverture des magasins

Eric Straumann ne se faisait pas d'illusion. Invité de la matinale de France Bleu Alsace ce mardi, le maire de Colmar s'attendait à perdre son bras de fer au tribunal administratif de Strasbourg. C'est désormais officiel, son arrêté pris pour autoriser la réouverture des petits commerces à partir de mercredi est suspendu. Le tribunal estime qu'un tel arrêté " aurait notamment pour effet d'étendre les motifs permettant au public de quitter leur domicile" et serait donc "susceptible de compromettre la cohérence, l'efficacité et la lisibilité des mesures prises dans ce but par les autorités compétentes de l'Etat."

Un arrêté pour soutenir les petits commerces

Le maire de Colmar estime qu'il faut soutenir les petits commerces très touchés par la crise actuelle. Il retient surtout que ce sont ces arrêtés, pris dans plusieurs communes françaises, "qui ont fait bouger le gouvernement" : "Le gouvernement a adapté la réglementation" en interdisant la vente de produits non-essentiels des grandes surfaces.