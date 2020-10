Reconfinement : la mairie de Mont-de-Marsan entend garder ses commerces du centre ville ouverts

"Il y a une distorsion de concurrence entre le e-commerce, les grandes surfaces et les artisans et commerçants de proximité", déclare Charles Dayot, maire de Mont-de-Marsan. Samedi 31 octobre, au deuxième jour du confinement, le maire a signé et promulgué un arrêté municipal pour maintenir ouverts les commerces non alimentaires dits non essentiels. "On peut acheter des vêtements, du shampoing, des livres dans les grandes surfaces et pas chez nos petits commerçants... j'ai du mal à comprendre", souligne Charles Dayot.

Le maire de Mont-de-Marsan craint que ce nouveau confinement ne fasse disparaître certains commerces, qui n'auraient pas les reins assez solides pour résister à un nouveau confinement. "Ils ont fait beaucoup d'effort, on doit les soutenir, on peut même renforcer le respect des gestes barrières en ville", propose Charles Dayot.

Ce dernier e envoyé son arrêté à la préfecture. "Il peut être cassé par arrêté préfectoral, j'en suis conscient, mais j'espère les convaincre", explique Charles Dayot. En cas de feu vert de la préfecture, l'arrêté municipal prendrait effet mardi 3 novembre au matin.

Julien Dubois, maire de Dax, se dit d'accord, sur le fond, avec la décision de son confrère mais il pense que prendre un arrêté municipal n'est pas la bonne solution. "Les arrêtés municipaux qui vont contre des décrets sont illégaux et ça pourrait mettre en difficulté les commerçants, s'ils rouvrent en s'appuyant sur des textes jugés illégaux", détaille-t-il.