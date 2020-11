Reconfinement : la Région aide les commerçants à prendre le virage du numérique

Le conseil régional des Hauts-de-France lance cette semaine de nouvelles aides orientées vers le numérique pour les petites et moyennes entreprises fermées à cause de l'épidémie de coronavirus.

Face à la crise provoquée par l'épidémie de coronavirus, le conseil régional des Hauts-de-France lance cette semaine de nouvelles aides orientées vers le numérique pour les petites et moyennes entreprises. C'est la seule solution pour s'en sortir "avec la fermeture administrative de nombreuses entreprises, commerces de proximité", explique sur France Bleu Picardie, Christophe Coulon, le vice-président de la région en charge de l'artisanat notamment.

Cette seconde vitrine est devenue une évidence

"Le seul lien commercial qui existe et qui est une évidence dans l'esprit de beaucoup de consommateurs, c'est le numérique donc on essaie d'accompagner les commerçants et les artisans dans cette voie (...) Cette seconde vitrine est devenue une évidence" ajoute l'élu qui met en avant ces deux données : 80% des Français achètent sur Internet tandis que 11% des entreprises de moins de 10 salariés de la région font du e-commerce soit de la vente en ligne.

Aide financière

Parmi les aides que l'on peut retrouver sur www.soutien.hautsdefrance.fr, la région propose jusqu'à 500 euros pour par exemple prendre un abonnement pour avoir sa place sur une "market place", une rue commerçante virtuelle ou monter son propre site.

Ecouler les stocks pour les fêtes

"L'enjeu c'est de sauver le mois de novembre et le mois de décembre parce que les stocks pour les fêtes de Noël sont sur les bras des commerçants et des artisans et rien ne serait plus dramatique que ces stocks restent parmi les invendus. On a référencé avec les chambres de commerce et de métiers des Hauts-de-France, un certain nombre d'initiatives dans notre région, des entreprises d'ici qui sont capables de proposer très rapidement des solutions de créations de sites" explique encore Christophe Coulon.

La région a aussi mis en place un numéro de téléphone pour se renseigner sur les différentes mesures : 03.59.75.01.00

