Nord-Pas-de-Calais : la situation des artisans est "explosive" alertent les représentants des entreprises

La Chambre des Métiers et de l'Artisanat et la CCI des Hauts-de-France tirent la sonnette d'alarme: elles jugent la situation des artisans et des commerçants "explosives".

Les artisans et commerçants des Hauts de France se sentent trahis, selon la CMA et la CCI Hauts-de-France

Laurent Rigaud, le président de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat des Hauts-de-France, et Philippe Hourdain, le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie des Hauts-de-France s'inquiètent ensemble dans un communiqué publié ce samedi de la situation explosive que vivent actuellement les artisans et les commerçants de la région. Ils en appellent tous les deux "au bon sens dans les décisions qui semblent le dernier recours" pour apaiser les professionnels. Selon Laurent Rigaud, "_Le téléphone, les messages, ne cessent d'affluer. Même si les annonces des aides sont là, le sentiment d'injustice et de "plus rien à perdre" est trop fort_."

Même écho du président de la CCI Hauts-de-France Philippe Hourdain, qui estime qu'il faut travailler rapidement pour "mettre en oeuvre des contre-propositions aux mesures de fermetures". Ils se disent tous les deux convaincus que la "situation est explosive".