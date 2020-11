Reconfinement : la ville de Belfort prend de nouvelles mesures pour aider les commerçants

Déjà affaiblis par le premier confinement, ils doivent de nouveau baisser le rideau. A Belfort, comme ailleurs, si les commerçants concèdent que la situation sanitaire est dramatique, ils sont nombreux à protester contre ce reconfinement, à quelques semaines de la période cruciale de Noël. Pour leur venir en aide, la ville de Belfort annonce plusieurs mesures.

Damien Meslot, le maire de Belfort indique par ailleurs qu'il va écrire au Premier Ministre Jean Castex "pour lui demander de revoir sa position et permettre aux commerçants de rouvrir leurs magasins en appliquant un protocole sanitaire strict". Mais il signera pas d'arrêté municipal autorisant l’ouverture des commerces, car "ce n’est pas une solution".

Je ne prendrai pas d’arrêté pour l’ouverture des commerces parce que c’est illégal et qu’il apporterait plus de troubles que de solutions. La loi est claire, un arrêté municipal est inférieur à un décret gouvernemental, donc il suffit que le préfet ou un tiers attaque l’arrêté pour que le tribunal administratif l’annule. Et qui va payer les amendes conséquentes pour ouvertures illégales ? Les commerçants déjà durement touchés et je ne veux pas leur faire prendre le risque supplémentaire de les pénaliser davantage (Damien Meslot)