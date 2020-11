Reconfinement : le maire de Sully-sur-Loire prend un arrêté de réouverture de tous les commerces dans sa ville

Le maire de Sully-sur-Loire, dans le Loiret, annonce à France Bleu Orléans avoir signé ce lundi après-midi un arrêté municipal pour autoriser la réouverture de tous les commerces dans sa commune, à partir du mardi 3 novembre.

Jean-Luc Riglet rejoint ainsi la fronde lancée par d'autres maires en France contre la décision du gouvernement de fermer les commerces dits "non essentiels" dans le cadre du reconfinement général décidé pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Mais le maire de Sully-sur-Loire est le premier maire du Loiret à prendre un tel arrêté.

Je ne fais pas n'importe quoi !"

"Je sais que la préfecture risque d'attaquer mon arrêté devant la justice administrative et qu'il risque d'être retoqué, mais je veux me battre pour les commerçants, certains sont menacés de fermeture purement et simplement, et ce malgré les aides promises par l'Etat", assure le maire de Sully-sur-Loire qui se défend de "faire n'importe quoi" : "j'y crois, il faut faire quelque chose".

Pauline Martin, la présidente de l'association des maires du Loiret, qui demande elle aussi la réouverture des commerces de proximité, s'était dite "pas trop favorable aux initiatives individuelles de maires" sur France Bleu Orléans ce lundi matin : "de toute façon, le préfet retoquera ces arrêtés".

Plus de risques d'attraper le Covid-19 dans un supermarché"

"Nous estimons que dans les petits commerces, il y a beaucoup moins de risque d'attraper le Covid-19 que dans les supermarchés, qu'à l'école ou au travail, ils appliquent des gestes barrières, ils peuvent ne faire entrer qu'une ou deux personnes par magasin, donc je ne vois pas le problème. Il y a une incohérence !", poursuit M. Riglet.