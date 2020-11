Reconfinement : le maire de Thionville pour un durcissement

Des transports publics qui fonctionnent, des salariés qui continuent de se rendre au travail tout comme les enfants à l'école, certains commerces encore ouverts... Assurément, ce deuxième confinement ne ressemble en rien à celui traversé au printemps dernier.

Règles pas assez claires

C'est justement ce qui agace Pierre Cuny, le maire de Thionville pour qui la situation sanitaire réclame des mesures plus drastiques. "Ce deuxième confinement est absolument indispensable" martèle le maire de Thionville qui estime qu'il est actuellement "mal et difficile à appliquer." En cause principalement selon lui, les atermoiements du gouvernement et des règles pas assez claires.

Il faut y aller de façon beaucoup dure

L'élu en veut pour preuve les derniers arbitrages en matière d'équipements sportifs. "Par exemple j’avais fermé la piscine mais le gouvernement demande qu’elle soit ouverte pour le sport scolaire. On se retrouve dans une situation invraisemblable. J’estime qu’on peut se passer dans cette période d’emmener les enfants à la piscine ou dans les stades."

Sauver les commerces en serrant la vis

Pour Pierre Cuny, ce durcissement permettrait de sauver l'économie et le commerce de proximité : "plus le confinement sera serré, plus on pourra rapidement rouvrir les commerces." Le maire de Thionville n'approuve d'ailleurs pas les initiatives de certains de ces collègues qui ont pris des arrêtés pour autoriser les petits commerces à rouvrir et il ne mâche pas ses mots : "irresponsable" et "populiste." Il incite plutôt les maires à agir pour aider les commerçants à maintenir leur activité grâce au numérique. Il indique par ailleurs avoir demandé un renforcement des contrôles des attestations dans les rues de la ville.