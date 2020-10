Reconfinement : le maire de Toul prend un arrêté autorisant la réouverture des commerces de proximité

Alde Harmand, le maire de Toul (Meurthe-et-Moselle), a pris ce samedi un arrêté pour maintenir ouverts les commerces de proximité de sa commune. Pour lui, "il est tout à fait inadmissible que les grandes enseignes et les grandes surfaces puissent ouvrir tous leurs rayons."

Le maire de Toul reste perplexe face à ce qui lui semble paradoxal : "Les bijoutiers de centre-ville sont fermés, mais on peut acheter ses bijoux en grande surface", dénonce-t-il.

Une mesure surtout symbolique

Alors que de plus en plus de maires du départements et de France, publient des arrêtés similaires, le maire de Toul est néanmoins bien conscient que son arrêté a peu de chances d'aboutir : "Il sera très certainement refusé, mais je ne pouvais pas rester les bras croisés face à cette inégalité. Si tous les maires se manifestent, j'espère que ça fera réagir le gouvernement", avoue Alde Hermand.