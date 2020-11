Reconfinement : les commerçants de Bayonne, Anglet, Biarritz et Saint-Jean-de-Luz vont manifester mercredi

"On joue notre survie à vrai dire" annonce d'emblée Cathy Gueguen, commerçante à Anglet. Membre de la fédération des associations et collectifs de commerçants, elle est à l'initiative - avec d'autres confrères - du rassemblement prévu mercredi 4 novembre à 14h devant la sous-préfecture de Bayonne pour contester la fermeture des commerces "non essentiels" pendant le reconfinement. "_Le mois de novembre est annonciateur de Noël, on ne sait pas ce qu'il va advenir de nous... On demande vraiment au gouvernement de nous laisser travailler_, on a de petites boutiques, il y a du gel à l'entrée, tout le monde porte le masque, on nettoie nos boutiques, on a bien compris les gestes à respecter !" assure Cathy Gueguen, très remontée depuis l'annonce mardi 27 octobre de la fermeture à nouveau des commerces classés comme non essentiels par le gouvernement.

"C'est soit tout le monde travaille, soit personne ne travaille" Cathy Gueguen, commerçante à Anglet

Cette gérante dénonce notamment ce qu'elle considère comme une inégalité de traitement : "On ne veut pas que lorsque quelqu'un va faire ses courses dans un supermarché, il se dise 'tiens je vais en profiter pour acheter un bouquin, une crème pour les mains, un petit parfum, etc. parce que derrière, tous ces achats qui seront faits dans les grandes surfaces ne seront pas faits chez les petits commerçants. On voudrait que ce soit juste." Libraires, fleuristes... Depuis l'entrée en vigueur du reconfinement vendredi 30 octobre, plusieurs fédérations nationales montent au créneau pour demander la réouverture des petits commerces.

Le Premier minsitre s'exprime à nouveau dimanche soir

Le Premier ministre est l'invité dimanche soir du journal de 20H00 de TF1 et pourrait arbitrer cette question, alors que la polémique monte sur la fermeture des petits commerces pendant le confinement. Jean Castex s'est entretenu en visioconférence avec les fédérations professionnelles ainsi que les associations de commerçants de proximité. Plutôt que d'autoriser des petits commerces à rouvrir comme le demandent entrepreneurs et élus, le gouvernement pourrait décider de fermer les rayons "non essentiels" des grandes surfaces, de la culture aux jouets en passant par l'électroménager au nom de "l'équité" et de la sécurité sanitaire. Les rayons de livres ont déjà été fermés en fin de semaine dans les super et hypermarchés.