Reconfinement : les commerçants de Loches manifestent contre "l'inégalité" des fermetures

Les commerçants de Loches ont manifesté leur colère et réclament l'égalité entre leurs petits commerces et les grandes surfaces.

Ils sont en colère et ont tenu à le faire savoir. Les commerçants de Loches ont manifesté dans le centre-ville, ce samedi matin, pour dénoncer une "inégalité" entre leurs commerces qui doivent fermer et les grandes surfaces qui peuvent rester ouvertes, pendant le confinement. Environ 80 personnes ont déambulé de la place de la Marne à l'Hôtel de ville, en ce jour de marché.

"Soit tout le monde, soit personne"

"Tous les grands pôles commerciaux sont ouverts et commercialisent des allées entières de chaussures, alors qu'un magasin en centre-ville de chaussures est fermé... C'est une question d'égalité", pointe Damien Rangheard, président de l'Union des commerçants de Loches. "Où on laisse les petites boutiques ouvrir, chacune vendant sa spécialité en respectant, bien sûr, les gestes barrières, où on ferme les rayons non-alimentaires des supermarchés", réclame-t-il.

"C'est soit tout le monde, soit personne", rejoint Aurélie Merle, commerçante en prêt-à-porter. "Dans les grandes surfaces, on ne mélange pas la vaisselle, la lingerie ou les vêtements, avec les carottes. Qu'on ne me fasse pas croire que c'est difficile de mettre de la rubalise et de faire comprendre aux gens qu'il ne faut acheter que de la nourriture".

Adeline Crépin, gérante d'un institut de beauté et d'une boutique de lingerie, déplore également une "réelle injustice" et l'incohérence des décisions. "Dans nos petits commerces, _on respecte tous les gestes barrières et on a trois fois moins de brassages que dans les grandes surfaces_", souligne-t-elle. Une incompréhension partagée par de nombreux Lochois, présents aux côtés des commerçants.