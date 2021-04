Reconfinement : Les gîtes bretons entre annulations et problèmes financiers

Les demandes d'annulation pleuvent depuis mercredi soir et l'annonce du reconfinement, du bouleversement des vacances scolaires pour les gîtes bretons. Beaucoup de propriétaires sont des particuliers qui ne bénéficient plus d'aides.

Les vacances scolaires ? Elles sont fusionnées en ce printemps, annonce mercredi soir d'Emmanuel Macron, qui précise les contours du reconfinement. Celui-ci va s'appliquer en plein week-end de Pâques, même si une tolérance va s'appliquer jusqu'à lundi. Donc fini les touristes en Bretagne en ce début de printemps.

Yves Jehanno, directeur des Gîtes de France dans le Morbihan s'attend à une pluie de demandes d'annulations ce jeudi et vendredi : "On ne s'y attendait pas vraiment. Pour les départements déjà en restrictions, on avait géré, je ne pensais pas qu'on allait étendre la restriction à tout le territoire."

"On va s'adapter ! On leur propose soit un report de séjour, soit on remboursera les réservations."

Compliqué d'obtenir des aides

Mais c'est une nouvelle période difficile qui s'annonce pour les propriétaires, car "c'est plus compliqué d'obtenir les aides. On en avait au premier confinement. À partir du deuxième, c'était plus à destination des professionnels." Pour les particuliers, qui doivent faire avec les charges et parfois les emprunts, il va donc falloir s'arranger auprès de leurs banques.