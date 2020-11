Reconfinement : les grandes surfaces devront fermer les rayons de produits non essentiels à partir de mardi

Le Premier ministre a annoncé ce dimanche soir, dans le 20 heures de TF1, que la vente de produits "qui ne peuvent pas être vendus dans les commerces de proximité", sera interdite dans les grandes surfaces. Ces dernières devront donc fermer leurs rayons de produits non-essentiels à partir de mardi matin.

Jean Castex a également souligné le déblocage de "20 milliards d'euros de crédits supplémentaires pour venir au secours des secteurs impactés". "Ce petit commerce de proximité, je le connais très bien. Ils ne sont pas coupables donc on va les accompagner. On va les soutenir massivement pour ne pas qu'ils mettent la clé sous la porte", a souligné le Premier ministre.

Pas de réouverture des commerces de proximité

Mais le chef du gouvernement a réaffirmé que les commerces, dit non essentiels, ne rouvriraient pas pour le moment. "Je comprends la lassitude de nos concitoyens, les difficultés des uns et des autres. Il s'agit de lutter contre une épidémie qui, en France comme en Europe, a pris des proportions dramatiques. Chaque 30 secondes une personne atteinte de la Covid est hospitalisée en France. Nous sommes dans une situation dramatique".

Nous ne reviendrons pas sur les mesures annoncées. - Jean Castex sur TF1

"C'est certainement pas le moment de revenir sur les mesures annoncées, c'est beaucoup trop tôt", a estimé le chef du gouvernement qui a exhorté "toutes et tous, au-delà des commerçants, (à être) extrêmement vigilants" et à respecter ce confinement: "Il en va de la survie de l'économie, il en va de notre santé collective", a-t-il insisté.

Dans toute la France, des maires ont pris des arrêtés autorisant l'ouverture des commerces non-alimentaires sur leur commune, dénonçant l'"inégalité" de traitement face à la grande distribution et à la vente en ligne. Durement touchés au printemps, de nombreux commerçants appréhendent ce reconfinement, même s'il leur est permis d'organiser le retrait de commandes en magasin et des livraisons. Ils craignent notamment de rater la période de Noël, au profit du commerce en ligne et des grandes surfaces.

La grande distribution opposée à cette mesure

Ce dimanche soir, la Fédération du commerce et de la distribution, qui représente Leclerc, Carrefour ou encore Lidl, s'est opposée à la fermeture des rayons "non-alimentaires". Dans un communiqué, elle a fait part de son "incompréhension totale" : une telle mesure "manque de justification sur le plan sanitaire" et complique "la vie des Français".

La Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) a salué dimanche la fermeture de rayons qui "pourrait, à court terme, rétablir l'équité avec le commerce de proximité". Mais elle réclame surtout "la possibilité, en fonction du contexte sanitaire, de rouvrir les commerces" localement, sur décision préfectorale.

Réunion avec les libraires la semaine prochaine

Vendredi, le gouvernement avait déjà annoncé la fermeture des rayons livres et culture des grandes surfaces alimentaires et spécialisées. De nombreux acteurs culturels regrettent que les librairies soient fermées en raison du reconfinement entré en vigueur vendredi. Le critique littéraire, François Busnel, a même lancé une pétition pour réclamer leur réouverture, signée par de nombreuses personnalités.

Les ministres de l'Economie et de la Culture ont annoncé une réunion "la semaine prochaine" avec "l’ensemble des acteurs de la filière du livre pour étudier avec eux les modalités d’une éventuelle réouverture des librairies, dans la perspective du point d'étape fixé par le Président de la République."