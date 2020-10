Reconfinement : les horticulteurs du cimetière du Ladhof de Colmar ont du travail jusqu'à dimanche

Un peu de répit avant de fermer leurs portes. Les fleuristes et les horticulteurs peuvent continuer à travailler jusqu'à dimanche, pendant la période de la Toussaint. Même si ils ne sont pas considérés comme des "commerces essentiels".

Une décision plutôt bien accueillie par les trois horticulteurs "historiques", du cimetière du Ladhof à Colmar.Ils restent inquiets sur la durée du confinement.

Activité en baisse à cause du reconfinement, colère de devoir fermer dès dimanche soir

Ce vendredi, l'activité était moins importante que jeudi, la veille, où tout le monde s'est rué au cimetière, par peur de ne pas pouvoir venir. Pourtant, il y a une tolérance ce week-end pour aller se recueillir sur les tombes de ses proches, même s'ils sont enterrés de l'autre côté de la frontière.

"Il y aura une tolérance ce week-end, les forces de l'ordre ont reçu des consignes par rapport aux offices, mais aussi aux cimetières", a confirmé Josiane Chevalier, la préfète de la région Grand Est, sur France Bleu Alsace, ce vendredi 30 octobre.

Pour Donatien Sala, l'un des trois horticulteurs installé près du cimetière du Ladhof à Colmar : " On a moins de travail que les autres années à cause du confinement. Dimanche soir, on va devoir fermer et ce sera compliqué, malgré la mise en place du service de livraison," explique le jeune homme.

Malgré ce répit de fermer dimanche, la pilule a tout de même du mal à passer, car les horticulteurs, comme les fleuristes devront baisser le rideau. Ils sont considérés comme des "magasins non essentiels".

Cette fermeture, c'est une chose que je ne comprends pas. Ce sont des personnes qui n'ont jamais travaillé la terre qui commandent," souligne Jean-Marie Erdinger, horticulteur historique du cimetière du Ladhof .

Rappelons que le port du masque est obligatoire dans tous les cimetières du Haut-Rhin.