Reconfinement : les hôteliers palois au bord du gouffre

Un collectif composé de 45 hôteliers de Pau et des alentours a déposé un cercueil devant la préfecture ce jeudi. D'après eux, les hôtels sont en train de mourir. La faute à un deuxième confinement difficile à encaisser pour ce secteur. A la différence du mois de mars, les hôteliers sont administrativement autorisés à ouvrir leurs établissements, mais pour qui ? Les clients ne viennent plus, mais les charges, elles, sont toujours bien là. Même si presque toutes ces charges ont été reportées, les professionnels du secteur demandent une exonération totale, faute de quoi une partie d'entre eux ne survivra pas à ce deuxième confinement.

En parallèle du rassemblement, quelques hôteliers accompagnés de Lionel Imirizaldu, le vice-président de l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie (UMIH), ont eu une réunion qui a duré plus d'une heure avec le sous-préfet des Pyrénées-Atlantiques. Une rencontre où ils ont eu le sentiment d'être écoutés, sans par ailleurs que celle-ci ne se concrétise par la mise en place de mesures concrètes.

Un appel à l'aide

Les professionnels de l'hôtellerie ont pourtant besoin d'aide, et rapidement. "Aujourd'hui, on demande aux représentants de l'Etat qu'ils fassent le nécessaire pour que les taxes foncières, le CFE, les charges sociales soient annulés sur 2020, et on va sûrement en avoir besoin aussi sur 2021" explique Alexandre Lapeyre, le gérant du Quality Hôtel Pau Centre.

Les hôteliers craignent de ne pas pouvoir sortir la tête de l'eau. Ils pensent à eux, mais aussi aux emplois indirects créés par leur secteur. "Il faut qu'on puisse aussi payer nos fournisseurs, nous avons beaucoup de sous-traitants. On considère qu'il y a un ou deux emplois indirects induits par l'hôtellerie. Nous on a 450 salariés, donc ça fait presque 1000 personnes de plus qui travaillent de notre métier", rapporte Alexandre Lapeyre.

Les hôtels ont besoin d'aide d'après Alexandre Lapeyre, gérant du Quality Hôtel Pau Centre. Copier

Une situation critique

Quand l'annonce du confinement est tombée, les hôteliers ont reçu de nombreux coups de téléphone de leurs clients pour annuler leur venue. "On a eu une chute des réservations et des annulations en cascade en quelques jours. Là où on pouvait espérer avoir un mois de novembre aux alentours de 50 à 60 % de taux d'occupation, actuellement on est entre 1 et 5 % d'occupation." rapporte Claude Romero, le directeur du groupe Hotelina qui gère huit hôtels dans le Sud-Ouest dont le Mercure, les deux Ibis et le Novotel de Pau.

L'été n'aura pas suffit à compenser les manques à gagner du printemps. Avec l'annulation du Tour de France, de la Haute Route Pyrénées, ou encore des congrès, les hôtels palois n'ont pas pu rattraper leur retard. Ce nouveau confinement marque un coup dur supplémentaire pour les professionnels de l'hôtellerie.

La situation des hôtels est critique d'après Claude Romero, directeur du groupe Hotelina Copier

Le télétravail, un coupable de plus ?

La généralisation du télétravail n'a pas non plus aidé les hôteliers. La plupart d'entre eux compte de nombreux voyageurs d'affaire parmi leurs clients. "Lors de la crise de 2008, on avait perdu entre 10 et 15 % d'activité sur la clientèle d'affaire, qui n'est jamais revenu à cause du début du télétravail.", raconte Alexandre Lapeyre. "Aujourd'hui, on est à 70-80 % de télétravail. Si on en récupère que la moitié ? Qu'est-ce qu'on fait dans les prochaines années pour faire venir d'autres entreprises ?"

Une nouvelle réunion est prévue ce lundi 9 novembre pour aborder la situation des hôtels. Elle se déroulera cette fois-ci avec le maire de Pau, François Bayrou.