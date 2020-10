Reconfinement : les marchés de Reims devraient rester ouverts

Derrière son échoppe de produits bio, Géraldine Deshuraud, agricultrice à Perthes (Ardennes), peut enfin souffler. "C'est un grand soulagement", confie-t-elle, "et j'espère que les clients vont prendre conscience que nous, les petits producteurs, on a besoin d'eux."

Avec le reconfinement en France, beaucoup de commerces dits non essentiels doivent fermer leurs portes. Mais les marchés vont rester ouverts. Une décision qui soulage aussi Patrick Cogniard, président de de l'association des commerçants et producteurs du Boulingrin, à Reims : "On souhaite avoir une France qui continue à avoir de l'activité économique, ça concerne aussi les marchés."

Une bonne nouvelle pour les commerçants

Lors du confinement de mars dernier, les marchés étaient fermés. Céline Thierry, arboricultrice, se souvient : "On avait été prévenus du jour au lendemain, donc c'était compliqué de s'organiser sans informations... On s'est débrouillés un peu tout seul."

La ville de Reims doit encore décider si les marchés resteront définitivement ouverts pendant les quatre semaines du confinement. C'est aussi ce qu'espèrent les clients. Un sac de pommes à la main, Annick croise les doigts : "Il faut vraiment que les marchés restent ouverts, car ça a été vraiment éprouvant de les voir annulés en mars, pour les commerçants comme pour les consommateurs, d'autant que les supermarchés étaient ouverts, eux."