Reconfinement : les petits commerces basques assurent qu'ils rouvriront au 1er décembre "quoi qu'il arrive"

Dans une lettre ouverte envoyée aux préfets et aux parlementaires des Pyrénées-Atlantiques, les commerçants du Pays Basque, via leurs unions commerciales, ont décidé d'ouvrir leur boutique au premier décembre "quoi qu'il arrive".

Les commerçants du Pays Basque veulent ouvrir leur boutique le plus vite possible. Pour eux, la date butoir c'est le 1er décembre. Ce jour-là, écrivent-ils dans une lettre ouverte, ils rouvriront "quoi qu'il arrive". La lettre est signée de l'union commerciale de Bayonne, celle de Biarritz, celle du Pays Basque et la CPME. Dans leur missive, ils assurent avoir "pleinement conscience de la gravité de la situation sanitaire dans laquelle est la France". Ils assurent respecter toutes les "mesures édictées par le gouvernement malgré les études qui montrent que les commerces ne sont pas répertoriés comme propagateurs de l’épidémie." Mais, ils demandent une véritable équité de traitement avec la grande distribution et déplorent que les mesures actuelles fassent les affaires de la vente en ligne.

"Quel délit avons-nous commis pour mériter un tel châtiment ?" s'interrogent les commerçants

Dans ce courrier aux multiples destinataires, les commerçants s'interrogent également. "Quel délit avons-nous commis pour mériter un tel châtiment ? Les commerçants et artisans refusent l’hécatombe annoncée et toutes ses conséquences à caractère social : licenciements, maladies professionnelles, suicides... "

Autant de raisons qui les ont conduits à décider d'ouvrir leurs commerces, le 1er décembre, "soit 35 jours après ce deuxième confinement."