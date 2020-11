Reconfinement : les pompiers du Doubs ne sonneront pas chez vous pour vendre leur calendrier

Les pompiers ne sonneront pas à votre porte pour vous proposer leur traditionnel calendrier, pour l'instant. La distribution est suspendue jusqu'à nouvel ordre, à cause de la crise sanitaire et du reconfinement en France. Dans le Doubs, 73 amicales des sapeurs-pompiers sont présentes dans les centres d'incendie et de secours et sont en charge, notamment, de vendre le traditionnel calendrier des pompiers, chaque année. Mais en ce moment, "il va de soi que la distribution à domicile ou sur des points définis dans les communes devant d'éventuels commerces ne serait pas crédible" estime le capitaine Frédéric Maurice, président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers (UDSP) du Doubs.

Une distribution en décembre?

Pourtant, le calendrier des pompiers est une institution ! Il est devenu "LE symbole identitaire des pompiers en plus du fameux camion rouge. C'est en effet le seul objet spécifiquement pompier qui tient sa place dans tous les foyers de France" selon l'UDSP du Doubs.

Les pompiers du Doubs espèrent relancer leur distribution de calendriers à partir du mois de décembre, si les mesures de confinement sont allégées. Sinon, ils promettent de trouver des solutions pour que chacun puisse recevoir son calendrier.