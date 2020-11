Reconfinement : L'inquiétude grandissante des stations de ski pyrénéennes

La saison du ski approche à grands pas, mais les conditions sanitaires et le reconfinement pourraient retarder l'ouverture des pistes cette année. Les stations du groupe N'PY sont inquiètes, mais se tiennent prêtes à accueillir les premiers vacanciers dès que possible.

C'est dans le flou le plus total que les huit stations du groupe N'PY préparent leur saison de ski. Le reconfinement met à mal le démarrage de ces premiers mois d'ouverture. La majorité des stations du groupe N'PY doit lancer les hostilités autour du 5 décembre si les conditions sanitaires et météorologiques le permettent. Seuls les domaines de Cauterets et du Grand Tourmalet ont d'ores-et-déjà reporté leurs ouvertures, prévues initialement le 28 novembre.

Après une fin de saison prématurée en mars, les professionnels du milieu s'inquiètent maintenant d'une potentielle ouverture tardive des lieux. "Cela nous inquiète, parce que la période d'ouverture et les vacances de Noël, ça représente en moyenne 25 % de notre activité. Déjà que l'on a dû fermer plus tôt l'année dernière, certaines stations ont perdu près d'un mois d'exploitation, c'est compliqué si on ouvre avec du retard", explique Guillaume Roger, le directeur opérationnel de N'PY.

Guillaume Roger, directeur opérationnel de N'PY, est inquiet pour la saison à venir. Copier

Un protocole sanitaire strict

Pour rassurer les vacanciers, un protocole sanitaire strict sera mis en place dès que les premiers skieurs seront autorisés à descendre leurs premières pistes. De nombreuses mesures de protection accompagneront les skieurs et les personnels. Le port du masque sera obligatoire dans les files d'attente, sur les remontées mécaniques, ainsi que dans les commerces, les lieux de restauration et chez les loueurs de matériel. Les skieurs pourront par ailleurs retirer leur masque pour dévaler les pistes. Les stations assureront également la désinfection quotidienne des zones de paiement et encouragent les vacanciers à acheter leurs forfaits directement en ligne.

Des conditions d'annulation flexibles

Les réservations connaissent une baisse significative de 40 % par rapport à la même période l'année dernière. Afin d'inciter les touristes à venir skier, le groupe N'PY a mis en place l'opération "Hiver Zen". Chacun peut réserver dès maintenant, et profiter de conditions d'annulation flexibles. Si le séjour est rendu impossible du fait de dispositions prises par les Pouvoirs Publics, comme notamment l'interdiction ou la limitation des déplacements, N'PY a mis en place des procédures pour rembourser les clients en cas d’annulation.

Des saisonniers qui espèrent travailler

D'un côté les vacanciers, de l'autre les saisonniers qui œuvrent tout l'hiver en station. Ces derniers sont dans l'incertitude, ils ne savent pas s'ils pourront réellement travailler ce mois de décembre. Elisabeth Borne, la ministre du Travail, l'a assuré, il faut embaucher les saisonniers, quitte à les faire basculer en chômage partiel si cela s'avérait nécessaire. Un message bien reçu par Vincent Doutres, directeur commercial de la station de Cauterets : "Ces saisonniers seront soit directement en activité, on l'espère au plus tôt, dès lors que les dispositions gouvernementales seront prononcées, soit sur d'autres dispositions en attendant qu'on ait le "go sanitaire" de la part de nos autorités".