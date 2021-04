Reconfinement : "nos campings étaient prêts à ouvrir" déplore leur représentante en Ardèche

La fédération régionale de l'hôtellerie de plein air en Auvergne-Rhône-Alpes avait fait une enquête auprès de ses adhérents avant les annonces du chef de l'Etat jeudi soir. "Seuls 13% des campings avaient prévu de reporter leur ouverture au mois de mai" explique Véronique Chevalier, leur présidente ardéchoise. "Les autres se sont préparés, tout était prêt pour démarrer la saison dès ce week-end de Pâques".

On a quand même l'expérience de l'année dernière, on s'est adapté

L'annonce de l'interdiction de déplacement pour un mois, au-delà de 10 kilomètres autour de son domicile, n'a pas vraiment surpris les professionnels du tourisme. Mais ça met "un coup au moral". Véronique Chevalier relativise malgré tout. "J'aimerais avoir ma petite baguette pour remonter le moral de tout le monde, ce serait chouette. Mais on a quand même l'expérience de l'année dernière, on craignait une année blanche et on s'est adapté. On a eu du monde. Je suis donc persuadée que, dès qu'ils le pourront, les vacanciers seront heureux de venir et nous serons heureux de les accueillir."