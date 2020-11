Reconfinement - "On nous prend pour la farce du dindon" s'insurge un restaurateur mayennais

Lors d'un nouveau point sur la situation sanitaire, ce jeudi, Jean Castex a annoncé que des premières mesures d'allègement pourraient intervenir le 1er décembre seulement pour les commerces. Les restaurants et les bars en sont d'ores et déjà exclus.

Confinement maintenu dans les mêmes conditions jusqu'au 1er décembre, éventuelles premières mesures d'allègements uniquement pour les commerces en décembre, pas de grandes fêtes de fin d'année : voici les principales annonces du gouvernement ce jeudi soir.

-Maintien du confinement dans des conditions inchangées. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé "le maintien inchangé des règles du confinement au moins pour les 15 prochains jours". "Il serait irresponsable de lever et même d'alléger le dispositif face à des indicateurs sanitaires dont l'amélioration reste à confirmer".

-Eventuel allègement pour les commerces fermés début décembre. Des "premières mesures d'allègement" du reconfinement pourraient intervenir au 1er décembre si la situation sanitaire s'améliore mais elles seraient "strictement limitées aux commerces", fermés depuis deux semaines.

Cette première étape ne concernera ni les bars ni les restaurants. Déclaration du Premier ministre qu'Eric Jouanen fustige sur les réseaux sociaux. Le gérant d'un restaurant à Changé et patron de la fédération locale de l'UMIH, l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie, écrit sur twitter : "Nous restaurateurs allons devoir attendre que les Français passent les fêtes, qu’ils ne soient plus contagieux pour pouvoir fin février rouvrir. On nous prend pour la farce du dindon".