Reconfinement : peut-on faire ses courses en Allemagne ce mercredi 11 novembre?

Le 11 novembre est un jour férie en France mais pas en Allemagne et généralement les Alsaciens profitent de cette journée pour faire leurs courses outre-rhin sauf que cette année avec le reconfinement, ce ne sera pas possible pour une large majorité d'entre eux.

Pour aller en Allemagne, il faut respecter plusieurs conditions explique le centre européen de la consommation basé à Kehl.

Les Alsaciens doivent limiter autant que possible leurs déplacements

En France, la règle de base de ce confinement c'est de limiter autant que possible ses déplacements et donc de faire ses courses le plus proche de chez soi. Vous pouvez faire vos courses en Allemagne uniquement pour des biens de première nécessité et si vous habitez à proximité immédiate de la frontière. "Si vous habitez à Haguenau ou Saverne ce n'est pas possible. Par contre, c'est flou concernant Strasbourg", reconnait le centre européen de la consommation à Kehl "ce sera à l'appréciation des forces de l'ordre". Autrement dit, si vous habitez Strasbourg, les forces de l'ordre pourront tout à fait estimer que vous avez suffisamment de magasins proches de chez vous pour ne pas avoir besoin de franchir le Rhin et vous infliger une amende de 135 euros.

Respect des règles françaises et allemandes

Dans tous les cas, si vous allez en Allemagne, vous devez respecter les règles françaises du confinement et vous munir d'une attestation.

Il vous faudra aussi respecter les règles allemandes. Pour le Bade-Wurtemberg, seuls les Alsaciens ayant leur résidence principale ou secondaire dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin sont autorisés à venir outre-rhin. Ils peuvent y aller sans présenter de test PCR négatif s'ils restent moins de 24h.

Contrairement au printemps dernier, les frontières ne sont pas fermées. Les travailleurs frontaliers peuvent se rendre en Allemagne comme d'habitude et faire leurs courses.