Reconfinement : "Pourquoi nous ? On est abattu", le cri de désespoir d'un commerçant mayennais

"Pourquoi on est les seuls à ne pas pouvoir travailler ?", le cri de désespoir lancé sur France Bleu Mayenne par Bernard Tribondeau, un vendeur de chaussures et vice-président de l'association Laval Coeur de Commerces.

Il ne peut pas ouvrir son magasin depuis le début du confinement comme la plupart de ses collègues en Mayenne qui ne font pas de l'alimentaire. Une décision qu'il ne comprend pas : "on est en colère. On a le droit de travailler comme tout le monde. On a des mesures de sécurité sanitaire à respecter, comme tout le monde. Il n'y a pas plus aujourd'hui de cas de Covid dans les petits commerces que dans les grandes surfaces. On veut faire un confinement et je remarque qu'il y autant de circulation que d'habitude. Tout le monde travaille sauf nous. Pourquoi nous ? On est vraiment abattu".

Le chef de file des députés LR Damien Abad propose de rouvrir les commerces de proximité non essentiels en permettant aux clients de s'y rendre "une seule fois par semaine", à l'aide d'une attestation via l'application gouvernementale TousAntiCovid.

Le ministère de l'Economie a indiqué lundi après-midi accorder une "tolérance jusqu'à mercredi" pour que les grandes surfaces ferment les rayons de produits non essentiels. Cela concerne notamment les rayons habillement, jouets, ameublement, fleurs et culture. Les rayons parfumerie, hygiène et beauté des grandes surfaces pourront en revanche rester ouverts, tout comme les rayons puériculture, quincaillerie et papeterie.