Reconfinement : "Pouvoir s'endetter c'est le droit de mourir un peu plus tard", dit le président de la CPME 31

Les prochaines semaines s'annoncent éprouvantes pour les gérants d'entreprises. Emmanuel Macron a annoncé mercredi soir un reconfinement général du pays à partir de demain, jeudi 30 octobre, et "a minima" jusqu'au 1er décembre. Cette solution, pour tenter de freiner la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus, va lourdement impacter tous les commerces dits "non essentiels" qui doivent fermer.

"Prévoir des mesures de trésorerie c'est autoriser les petites entreprises à s'endetter." — Samuel Cette

Emmanuel Macron a promis que le gouvernement maintiendrait les aides déjà instaurées et a assuré également de nouvelles mesures de trésorerie pour les entreprises dont les charges fixes et les loyers pèsent lourd. "Prévoir des mesures de trésorerie c'est autoriser les petites entreprises à s'endetter et tant qu'il n'y aura pas de création de richesses par la réouverture et bien le fait de pouvoir s'endetter, c'est simplement avoir le droit de mourir un peu plus tard", dit Samuel Cette le président de la CPME (Confédération des petites et moyennes entreprises) en Haute-Garonne et en Occitanie qui souhaite que "l'intégralité du préjudice qui est subi par nos entreprises soit prêté par le gouvernement".

"Lorsqu'il y a un préjudice créé, c'est bien le rôle de l'Etat de mettre en oeuvre une action sociale [...] ça me paraît d'une rare banalité." — Samuel Cette

Samuel Cette dénonce par ailleurs une injustice : "Je constate qu'un certain nombre de commerces vont devoir une fois de plus fermer alors même que des grandes surfaces vont pouvoir continuer à exploiter et ça je considère que c'est, à minima, une concurrence déloyale pour ne pas dire autre chose". Les nouvelles mesures sanitaires vont être détaillées par le Premier ministre à 18h30, lors d'une conférence de presse.

