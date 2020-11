Reconfinement: une application créée pour venir en aide aux commerçants et restaurateurs orléanais

"Pour Info à Orléans", le site d'infos pratiques et d'actualités à Orléans lance une application pour smartphone et un site web pour informer sur la situation des commerces et restaurants d'Orléans pendant le confinement : ouverts ou fermés ? Font-ils de la livraison ? Une initiative solidaire.

Le site "Pour Info à Orléans" lance une appli et un site pour soutenir les commerçants et restaurateurs orléanais pendant le reconfinement

Aurélie Vain, présidente de Pour Info à Orléans (PIAO), site internet bien connu des orléanais sur les actualités et infos pratiques à Orléans, vient de lancer, le 1er novembre, une application gratuite à retrouver sur téléphone ou ordinateur, pour être informé sur la situation des commerces et des restaurants dans l'agglomération orléanaise, pendant le reconfinement.

Comment ça fonctionne ?

"Les commerçants remplissent les données sur leurs enseignes avec les informations qu'ils estiment importantes : sont-ils ouverts ou fermés ? Font-ils du clic and collect, de la vente à emporter, de la livraison ? Il y a une rubrique pour les commerçants et une une pour les restaurateurs", indique Aurélie Vain.

"Ensuite, les consommateurs peuvent se connecter et venir chercher ces infos, avec des sous-catégories (alimentation, textile, sport), ça facilite la recherche et ça met en lien les consommateurs et les commerçants."

Etre solidaires avec les commerçants et restaurateurs orléanais

Aurélie Vain, présidente de l'association "Pour Info à Orléans", l'assure, "on a ce mardi matin, après 48h, 110 magasins et une trentaine de restaurateurs inscrits, les commerçants jouent le jeu, le but c'est d'avoir un maximum de monde. Après, ce sera aux utilisateurs, aux orléanais de se connecter, prendre les infos, et consommer local, en étant solidaires." Twitter - ✨Auré ✨