Reconfinement : une cellule d'écoute ouverte pour tous les chefs d'entreprise du Doubs

Mieux connaître tous les dispositifs d'aide existants

La CCI du Doubs, la CMA 25 et les institutions locales ont mis en place une cellule unique d’écoute afin d’accompagner au mieux les chefs d’entreprise dans leurs démarches en cette nouvelle période de fermeture des commerces. "En plus des difficultés liées à leur fermeture, il n’est pas toujours facile pour les entreprises d’accéder à des informations claires, fiables et de savoir à quels interlocuteurs s’adresser," indique la CCI du Doubs.

Le guichet unique s’adresse à tous les chefs d’entreprise du Doubs qui ont des interrogations sur les dispositifs d’aide et d’accompagnement en vigueur (national, régional, territorial), une situation particulière à examiner ou des difficultés dont ils souhaitent faire part.

Informations pratiques

Les entreprises sont invitées à composer le 03 81 25 25 30 à compter du mardi 4 novembre.

Le guichet unique sera ouvert du lundi au jeudi, de 8h30 à midi et de 14 heures à 17h30 et le vendredi, de 8h30 à midi et de 13h30 à 17 heures.

Il s'agit d'une initiative de la CCI du Doubs et la CMA 25, en lien étroit avec la Préfecture du Doubs et Grand Besançon Métropole, les EPCI du Département, le Conseil Régional, ainsi que l’Agence Economique BFC.