Reconfinement : une Toussaint particulière pour les fleuristes et les horticulteurs

"On a fait notre jour de Toussaint jeudi 28 octobre", raconte une horticultrice drômoise. Pourtant, fleuristes et horticulteurs sont autorisés à vendre fleurs et chrysanthèmes en ce dimanche de la Toussaint. Ensuite, ils devront fermer pour le reconfinement comme tous les commerces "non essentiels".

Malgré le reconfinement, les Français sont autorisés à se rendre au cimetière pour nettoyer, fleurir les tombes de leurs proches et se recueillir, en ce jour de la Toussaint. Y compris lorsqu'il se trouve à plus d'un kilomètre de son domicile. Lors de sa conférence de presse le jeudi 29 octobre, Jean Castex, le Premier ministre a annoncé qu'une "tolérance" serait appliquée également pour les fleuristes et les horticulteurs.

Dérogations jusqu'à dimanche minuit

Mais attention, ces dérogations ne seront plus valables ce lundi 2 novembre, jour officiel de le fête des morts. Comme tous les commerces jugés "non essentiels", les fleuristes devront fermer ce soir, jusqu'à la fin du confinement. Mais Marjorie, horticultrice à Beaumont-lès-Valence (Drôme) préfère voir le verre à moitié pied : "c'est déjà une bonne nouvelle parce qu'on s'attendait à devoir fermer dès jeudi. Lors du premier confinement nous avons dû arrêter notre activité brutalement. C'était déjà une bonne surprise".

On a fait notre jour de Toussaint jeudi 28 octobre

Mais cette bonne surprise, l'horticultrice de la découverte que ce jeudi. Le Président de la République n'a pas évoqué de dérogation pour la Toussaint lorsqu'il s'est exprimé mercredi soir pour annoncer un reconfinement national. Alors dès jeudi, le cimetière Saint-Lazare à Valence (Drôme) a pris des couleurs avec les inconditionnels pots de chrysanthèmes. "Il y a eu anticipation. Aujourd'hui, on travaille un petit peu mais c'est comme si c'était le 2 novembre. Les gens ont eu peur de pas pouvoir sortir pour aller au cimetière. C'est vrai que les annonces étaient un peu floues.... Ils ont préféré un peu avant. Donc on a fait notre jour de Toussaint jeudi 28 octobre. On a vendu pas mal de pots, il y avait une grosse affluence".

Depuis 45 ans, Annie vend fleurs et chrysanthèmes devant le cimetière de Valence. Elle dresse le même constat. "On a bien travaillé lundi, mardi, mercredi... Jeudi c'était la folie, on a fait le même chiffre qu'un 1er novembre. Puis vendredi, ça s'est calmé". La fleuriste sent que cette année est particulière avec la pandémie : "je ne vois plus les personnes âgées, des clients qui viennent pourtant chaque année. Est-ce qu'ils sont morts ? Est-ce qu'ils ont peur d'attraper le virus, je ne sais pas".

Ils me disent qu'ils n'ont pas de dérogation pour sortir plus d'une heure et puis ils ne trouvent pas la case cimetière sur leur attestation de déplacement

Elle tient, avec sa fille, une boutique à Saint-Marcèl-les-Valence. Une dizaine de clients les ont appelé cette année pour qu'elles aillent elles-mêmes poser les fleurs sur les sépultures. "Ils me disent qu'ils n'ont pas de dérogation pour sortir plus d'une heure et puis ils ne trouvent pas la case cimetière sur leur attestation de déplacement".

J'ai coché visite d'un être fragile et cher ... voilà, c'est un peu ça

Nathalie habite de Tournon (Ardèche), à vingt kilomètres de Valence. Elle est venue comme chaque année avec sa fille et sa mère Jacqueline, pour se recueillir sur la tombe de ses grands-parents, de ses grands-tantes. _"J'ai coché visite d'un être fragile et cher ... voilà, c'est un peu ça"_, sourit-elle. "De toute façon le Président a bien dit qu'on avait le droit de venir", rassure-t-elle. Sa mère Jacqueline aurait fait le déplacement même si ce n'était pas autorisé. "Pour moi, le gouvernement ne pouvait pas nous interdire de célébrer la Toussaint. Puis, sinon il aurait fallu me passer dessus. C'est un moment très important".

J'ai perdu mes deux parents. Impossible pour moi de ne pas me recueillir sur leur tombe, au risque de prendre 135 euros d'amende

Pendant que Jacqueline et Nathalie repartent avec leur chariot rempli de fleurs, Christine arrive pour acheter une plante pas trop imposante. "Maman est décédée il y a un mois, sa tombe est déjà très fleurie". Pour elle également, il était hors de question de ne pas se rendre au cimetière en cette période. "J'ai perdu mes deux parents. Impossible pour moi de ne pas me recueillir sur leur tombe, au risque de prendre 135 euros d'amende".