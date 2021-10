Reconstruction de Notre Dame de Paris : une entreprise sarthoise a des idées

La société sarthoise Charpente Cénomane a reconstitué un élément de la toiture de Notre-Dame de Paris. Cet assemblage vise à démontrer qu'une restauration utilisant les techniques d'aujourd'hui est possible. L'entreprise de Requeil n'exclut pas d'être candidate pour intervenir sur le chantier.

Après la sécurisation, la reconstruction. La seconde phase du chantier de rénovation de la cathédrale Notre-Dame de Paris a été lancée le 18 septembre 2021. Des ouvriers nettoient actuellement les sols et les murs de l'édifice, tandis que les 1.000 chênes - dont huit abattus en forêt de Bercé (Sarthe) - sèchent dans de vastes entrepôts en région parisienne.

VIDEO – Reconstruction de Notre-Dame : les huit chênes de la forêt sarthoise de Bercé ont été abattus (mars 2021)

Les entreprises qui restaureront la charpente, lourdement endommagée par l'incendie du 15 avril 2019, n'ont pas encore été sélectionnées. Un appel d'offre devrait être lancé prochainement. Mais d'ores et déjà, une société sarthoise se positionne. "Nous n’écartons pas l’hypothèse de nous joindre à un groupement d’entreprises le moment venu", indique à France Bleu Maine Jean-Claude Baudin, le directeur général de Charpente Cénomane.

Un exemplaire réalisé grandeur nature

Depuis environ un an, une partie des soixante salariés de cette entreprise de Requeil réfléchit à la manière la plus judicieuse d'assembler le bois pour reconstituer la "forêt" de la cathédrale Notre-Dame. Ces employés ont construit une "ferme", c'est-à-dire un élément en chêne de forme triangulaire destiné à supporter le poids de la couverture de l'édifice. Cette réalisation grandeur nature, de douze mètres de haut et presque autant de large, est exposée dans la cour de l'entreprise. "Ça interpelle. Ça ne paraît pas gigantesque. Ça semble même petit", sourit Jean-Claude Baudin, le patron de l'entreprise Charpente Cénomane. "Dans la charpente de Notre-Dame de Paris, il y en a 20 ou 25 de la sorte, sur des dizaines de mètres. En hauteur, dans la masse, c'est impressionnant. Beaucoup moins ici!", ajoute-t-il.

Comme au Moyen Age ou comme aujourd'hui?

Ce qui intéresse surtout l'entrepreneur sarthois, c'est la technique qui sera utilisée. Faut-il recourir aux moyens actuels pour reconstruire la charpente de Notre-Dame ou bien travailler comme au Moyen Age? Jean-Claude Baudin n'a aucun doute. Pour lui, il faut s'inscrire dans notre époque. "Certains souhaitent que la restauration se fasse à la main. Nous, nous pensons que ce serait quand même un peu folklorique. Cela voudrait dire qu’on amène le bois en carriole, avec des chevaux, qu’on monte tout à la main. Ce serait comme au cinéma !", argumente le chef d'entreprise sarthois. "En ce qui me concerne, je trouve ça ridicule", tranche-t-il.

VIDÉO - Les travaux de sécurisation de Notre-Dame de Paris achevés : découvrez les images du chantier (septembre 2021)

Un résultat d'aussi bonne qualité

Le directeur général de la société Charpente Cénomane formule une proposition simple : "faire notre métier comme on le fait aujourd'hui". La réalisation installée à Requeil sert de démonstration. "Nous avons pris du chêne. Nous avons fait des plans informatiques. Puis nous avons découpé le bois avec nos machines à commandes numériques. Et le résultat est une ferme identique à celle qui aurait pu être faite à la main", explique l'entrepreneur. "Ce sont deux philosophies du métier de charpentier qui s’opposent. Notre message est de dire que nous pouvons réaliser quelque chose d’aussi bonne qualité qu’à l’époque", résume Jean-Claude Baudin. La reconstruction de la cathédrale Notre Dame de Paris doit être achevée en avril 2024.