Du Rugby à la Gastronomie, pour le Rugbymen Jérôme Fillol c'est La Belle Saison à Bordeaux

Jérôme Fillol Rugbymen Agenais est le patron de la Belle Saison à Bordeaux Bastide depuis un an, ce restaurant affiche un goût certain pour les recettes de traditions, dans les plats salés comme dans les desserts. La subtilité de ces préparations se retrouve dans l'interprétation.

Le Chef Paul Gouzien à gauche et Jérôme Fillol Rugbymen Agenais et patron de la Belle Saison à Bordeaux Bastide

Gironde, France

La Belle saison à Bordeaux Bastide c'est un accord avec la belle histoire du Rugbymen Jérôme Fillol. Tombé dans le bon goût du Sud Ouest, comme d'autres dans la potion magique, en référence à Obélix, même si Jérôme Fillol n'a rien de cette silhouette massive. Il a l'appétit des gourmets et des gourmands. Pour bien comprendre cette reconversion en tant que patron de restaurant, il faut imaginer le petit Jérôme Fillol, goûtant aux délicieux entremets et gâteaux de sa grand-mère Pâtissière, et jouant au ballon ovale dans le jardin avec son Grand-père Rugbymen également, Guy Basquet Vice Président de la Fédération de rugby à partir de 1978 et jusqu'en 1991. C'est sans doute ces deux aïeux qui donnent les deux orientations Professionnelles de Jérôme Fillol : Rugby et Pâtisserie, ou Gastronomie au sens large.

Le Rugbymen Jérôme Fillol, explique cette ambiance bien typique du Sud Ouest, Rugby et bien manger, les traditions se transmettent de génération en génération. Copier

Jérôme Fillol a choisi de s'investir dans le restaurant La Belle Saison à Bordeaux Bastide depuis une année, cette bonne table bordelaise a été créée en 2001 par une autre sportif de renom : Christophe Dugarry, Footballeur International français. Il y a eu également la famille Beriol à la tête de ce restaurant. Aujourd'hui et depuis le Printemps 2018, nouvelle ère pour La Belle Saison. Les choix et les orientations culinaires sont mis en place par Jérôme Fillol et son Chef cuisinier Paul Gouzien, qui affichent une belle complicité et complémentarité. Deux personnalités passionnées et exigeantes, baignées dans la bonne cuisine du Sud Ouest.

Jérôme Fillol est un Manager, à la tête de son restaurant et d'une équipe, le comparatif dans l'encadrement entre la restauration et le rugby est assez aisé pour lui Copier