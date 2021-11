Reconversion professionnelle : " je me censurais", de cadre dans les assurances à l'entreprise d'insertion

Dans la cuisine centrale de Label Gamelle à Montreuil, les vingt salariés s'activent. Ici, on prépare, cuisine, met en barquette environ 700 repas par jour. La plupart sont ensuite distribués à des centres d'hébergement d'urgence d'Île-de-France. Parmi les employés, douze sont en contrat d'insertion professionnelle. Derrière cette entreprise qui a pour slogan "Ce n’est pas parce qu’on est pauvre qu’on doit mal manger !" se trouve une ancienne cadre des assurances.

"Un décalage entre mes valeurs personnelles et ma place dans la société"

Pendant 20 ans, Christine Merckelbagh a évolué derrière un bureau, a monté les échelons et manager des équipes. Une belle carrière, un bon salaire, qui ne lui correspondait plus. "Je pense que j'étais allée au bout. Je pense aussi qu'il y avait un décalage entre mes valeurs personnelles et ma place dans la société."

"Je n'osai pas faire ce que je voulais. Je pensais que je ne pouvais pas, que je n'étais pas capable. En fait, c'était moi-même qui me censurais."

Cependant pas de déclic, Christine Merckelbagh réfléchit à un projet. Elle part un an dans les mutuelles, sans succès. "C'est après que j'ai su. Je me suis inscrite à Ferrandi, une grande école de gastronomie." C'est la révélation. "Je n'osais pas faire ce que je voulais. Je pensais que je ne pouvais pas, que je n'étais pas capable. En fait, c'était moi-même qui me censurais."

À sa sortie, Christine Merckelbagh gère un restaurant associatif dans un foyer de travailleurs immigrés. Mais très vite, elle réfléchit à créer sa propre structure. Elle s'associe avec un ancien cuisinier du George V à Paris, Vincent Dautry. Elle trouve des locaux, lève un million d'euros et crée Label Gamelle en mars 2020.

Une entreprise en plein développement

Parmi les 20 salariés de Label Gamelle, douze sont en contrat d'insertion professionnel © Radio France - Théo Caubel

"Tous les matins, j'arrivais et je me disais "Je rêve, je rêve". Je n'y croyais pas !" Pourtant monter son entreprise d'insertion en pleine crise sanitaire relève du défi. "Il fallait trouver des clients. On avait peur d'avoir un cluster. On avait beaucoup "d'épées de Damoclès". On se disait "et si", "et si". Mais au final, si on commence à résonner comme ça, on ne fait rien. Alors on a foncé et on est toujours là !".

Désormais Label Gamelle connait un fort développement. 700 000 euros de chiffre d'affaires en 2021, c'est 100 000 de plus que prévu. Cinq salariés en contrat d'insertion ont pu prendre leur envol, une fierté pour Christine Merckelbagh. L'ancienne cadre dans les assurances aujourd'hui patronne d'une entreprise d'insertion a de nombreux projets pour poursuivre le développement de Labelle Gamelle, des projets à elle, avec un sentiment : "celui d'être à ma place".