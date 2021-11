Reconversion professionnelle : "tout s'apprend, à partir du moment où l'on est opiniâtre et décidé"

A voir l'attention portée par Emmanuelle à son travail, la minutie avec laquelle elle ponce un talon, on devine qu'elle aime le travail bien fait et ne s'autorise aucune approximation. "Là je suis en train de remplir des trous dans lesquels je vais pointer le talon" explique-t-elle. Après avoir glissé des bouchons de liège dans les trous, Emmanuelle Denis égalise avant de refermer. Elle vient de réparer un talon usé, et en même temps de limiter le bruit des chaussures quand on marche dans la rue.

Ce métier de cordonnière, Emmanuelle le pratique depuis 8 ans à La Rochelle, elle a fait une reconversion professionnelle. On s'intéresse à son parcours ce mardi parce que justement, c'est la journée de la reconversion professionnelle en France, avec des portes ouvertes chez chez les partenaires de l'opération : l'Afpa à Rochefort, le CNAM (Conservatoire National Arts et Métiers) à Cognac et Angoulême, le CIBC (Centre Interinstitutionnel de Bilan de Compétences) à La Rochelle et Angoulême.

Emmanuelle répare un talon de chaussure © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Emmanuelle Denis raconte qu'un jour elle a décidé de changer de vie ! "Je me suis dit que je n'avais qu'une vie et que c'était pas mal d'aller voir ailleurs". Avant, elle travaillait dans l'industrie pharmaceutique et n'a pas choisi par hasard son nouveau métier : "Je savais que ça allait marcher, parce qu'on n'est pas nombreux, nous les cordonniers". Elle voulait aussi être son propre patron et était très attirée par le coté manuel du métier : "c'est une façon tangible de gagner sa vie, c'est ça qui m'intéressait aussi".

Emmanuelle s'est donc formée pendant un an et a enchainé les stages chez des professionnels en même temps qu'elle ouvrait sa boutique "Cordonnerie du Temple", rue Bletterie, au centre ville de L.a Rochelle. Au départ, l'apprentissage a été difficile, Emmanuelle n'était pas très manuelle. Mais "tout s'apprend" dit-elle à ceux qui seraient tentés, comme elle de prendre un virage professionnel "à condition d'être opiniâtre et décidé".

"Tout le monde nous met en garde, plus qu'on nous encourage" - Lucie Joguet, maroquinière

De l'autre coté de la rue, Lucie Joguet elle aussi a fait une reconversion. Elle était libraire en bande dessinée, elle a ouvert en 2016 une boutique atelier à l'enseigne Kaboom où elle travaille le cuir et crée des sacs à mains. Lucie est devenue maroquinière : ras le bol de son ancien métier mais elle ne savait pas vers quoi se tourner. "Je me suis mis à lister ce que je voulais dans ce nouveau métier : je ne voulais plus avoir de patron, je voulais être indépendante, être responsable de mon emploi du temps". Julie a fini par trouver sa nouvelle vocation en partant de ses passions "j'ai toujours été très manuelle, dans le parcours scolaire on ne parle pas assez des métiers manuels".

Julie Joguet a été très accompagnée dans son parcours de reconversion qui a duré un an, par la Chambre de Métiers et la Chambre de commerce. Mais aussi parce qu'elle a fait une rupture conventionnelle, par Pôle emploi. Elle a a fait beaucoup de stages chez des professionnels pour vérifier qu'elle était capable d'assumer ce métier au quotidien, d'en connaitre les difficultés. "Il faut s'écouter, écouter nos envies et ce qui nous fait vibrer" conseille Julie. "Il ne faut pas faire les choses à moitié, il faut préparer le terrain avant de se lancer : se frotter à la réalité du métier, faire une étude de marché". Et avec de l'envie, et en étant bien préparé le projet de reconversion ne peut qu'être un succès.

Beaucoup de travail, et un revenu pas forcément équivalent

Emmanuelle et Julie le reconnaissent, elles travaillent beaucoup. "Je démarre très tôt, je finis tard mais c'est parce que je suis mon propre patron et que j'ai envie que ça marche, ne ne me ménage pas" explique la première. "Le plus difficile quand on est à son compte s'est de s'autoriser à prendre du temps pour soi" renchérit la seconde, elle reconnait qu'elle n'a pas pris deux semaines de vacances à la suite depuis 7 ans. "Quand on arrête on n'a pas de rentrée financière, et mon loyé est assez élevé". Au bout de 8 ans, Emmanuelle Denis avoue "qu'elle gagne bien moins sa vie, a beaucoup moins de congés, a plus de responsabilités" mais c'est l'aventure qui la motive et puis "c'est dans l'air du temps de faire réparer ses affaires". Julie, elle a des rentrées financière irrégulières mais elle "gagne à peu près autant qu'avant". Pour toute les deux la liberté d'organiser leur vie comme elles l'entendent et d'être leur propre patron n'a pas de prix.