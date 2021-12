Reconvertis dans l'agriculture, ils se testent dans le Finistère avant de s'installer définitivement

Les agriculteurs de demain seront-ils d'anciens avocats, peintres ou encore enseignants ? On compte de plus en plus de reconversions vers l'agro-alimentaires ces dernières années et désormais un tiers des nouveaux agriculteurs ne sont pas issus du milieu agricole. Pour ces nouveaux agriculteurs, souvent sans réseau et avec peu d'expérience de gestion d'exploitation, s'installer à son compte est un véritable parcours du combattant. Mais il existe désormais un moyen pour se faciliter la tâche, en prenant peu de risques financiers.

Un espace-test agricole d'un an renouvelable

C'est une première en Bretagne, dans le Finistère depuis quelques mois, le PNRA, le Parc naturel régional d'Armorique, s'est engagé à accompagner deux agriculteurs. Mise à disposition de terres, de bâtiments, accompagnement commercial, juridique, ou encore aide au développement d'un réseau, cet Espace-test est d'une durée d'un an, renouvelable deux fois. Régulièrement ces nouveaux agriculteurs évaluent leur projet et peuvent l'ajuster ou l'abandonner dès qu'ils le souhaitent. Le but à terme est de s'installer de façon pérenne en reprenant une exploitation existante.

Sandrine Le Pinsec est titulaire d'un Brevet Professionnel Agricole élevage berger. © Radio France - Valentin Belleville

Arrivée il y a sept mois, Sandrine Le Pinsec élève une centaine de moutons. Ce matin, mauvaise surprise en arrivant, la clôture est par terre, il manque 19 bêtes : "Ça ne m'était jamais arrivé ici, c'est assez inquiétant de voir la clôture au sol, d'autant plus qu'elle est électrifiée donc les bêtes ne s'approchent pas normalement. J'espère que ce n'est pas un acte malveillant", s'inquiète l'éleveuse. Frayeur de courte durée, elle retrouve ses animaux quelques minutes plus tard.

Un bon tremplin avant de se lancer"

Sandrine Le Pinsec a travaillé 10 ans en exploitation agricole avant de se décider à se lancer de son côté. © Radio France - Valentin Belleville

Depuis sa reconversion il y a 13 ans, cette ancienne auxiliaire de puériculture a connu plusieurs exploitations mais c'est sa première installation : "C'est un bon tremplin pour passer le pas, ça nous permet de conforter notre système et de le remettre en question." Depuis le début de son activité, l'éleveuse n'a eu qu'à investir dans son troupeau, le parc lui fourni les terres, et les bâtiments. Une aide très appréciée affirme-t-elle : "Quand on s'installe il faut investir tout de suite, c'est ça qui me faisait peur avant de me lancer, et avec cet espace-test le problème est réglé."

L'objectif maintenant c'est de trouver une exploitation à reprendre à l'issu de son test au Parc Naturel régional d'Armorique. C'est aussi le cas d'Arnaud Dispagne, le second agriculteur soutenu par le Parc. Cet ancien ingénieur en eau et pollution est titulaire d'un Brevet Professionnel Responsable d'exploitation agricole (BPREA) en polyculture et élevage. Il a quelques ruches et élève des poules pondeuses : "Je vais profiter de ce test pour développer mon élevage et mon réseau pour pouvoir m'installer, je l'espère dans le Finistère."

Arnaud Dispagne démarre son projet d'élevage de volailles en plein air en agriculture biologique à Hanvec dans le Finistère. © Radio France - Valentin Belleville

À 37 ans, Arnaud Dispagne réalise enfin son rêve d'avoir un poulailler. Il l'a construit de ses main au Parc Naturel régional d'Armorique et élève ses poules depuis deux semaines. Il vendra ses premiers œufs bio dans quelques jours.