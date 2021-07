Record battu : un yacht de 110 mètres dans le port de Sète, du jamais vu

110 mètres de long et 16 de large. Des dimensions hors normes pour un yacht. C'est d'ailleurs le 35ème plus gros du monde. Un navire acheté environ 250 000 000 € par une femme d'affaire, héritière de l'empire Walmart, un géant de la grande distribution aux Etats-Unis.

Arrivé dimanche, il est reparti de Sète ce mercredi 7 juillet en fin de journée. Une escale courte mais à fort enjeu pour les équipes de la marina, cette section dédiée aux grands yachts.

"Une œuvre d'art"

Sorti de l'usine en 2017, ce yacht ne passe pas inaperçu avec ses 5 étages à la silhouette ondulée.

Son nez très prononcé peut servir de piste d'atterrissage pour un hélicoptère. Le reste des équipements est quant à lui tenu secret, mais nous avons appris qu'il embarquait notamment plusieurs piscines.

Pour Emmanuel Messian, le directeur de la marina de Sète, détenue par le groupe américain IGY, ce yacht "ressemble à un _vaisseau de Star Wars_". "C'est une œuvre d'art", ajoute-t-il, les yeux écarquillés.

Yacht de 110 mètres de long amarré dans la marina de Sète © Radio France - Valentin BERTRAND

Il peut embarquer jusqu'à 35 invites, et autant de membres d'équipage.

Décryptage de Valentin BERTRAND Copier

Un coup de pub pour Sète

Faire venir un tel navire à Sète n'a pourtant pas été une mince affaire. Emmanuel Messian lui a "couru après" pendant des semaines. Alors, il ne mâche pas son enthousiasme :

"C'est super excitant quand on le voit arriver dans le port après ces mois de négociation."

Depuis l'ouverture de sa marina en 2019, il a successivement reçu des occupants de plus en plus volumineux. D'abord un yacht de 88 mètres début 2020, puis 97 mètres en septembre dernier, et désormais 110. Son nouvel objectif serait d'accueillir le plus grand du monde, long de 180 mètres.

Mais la concurrence entre marinas est rude. Dans le viseur de Sète, les habitués de Barcelone et Antibes. Pour les séduire, Emmanuel Messian sait jouer la carte terroir, en faisant notamment découvrir les huître de Bouzigues aux équipages des yachts.

Pascal Roques, l'ostréiculteur, est même venu en personne pour accompagner la dégustation :

"Ça fait plaisir de livrer des bateaux de ce prestige car ça permet de faire rayonner à l'international tout ce qu'on produit dans l'Hérault."

Le yacht a repris la mer. Il passera tout l'été en méditerranée. Si tout se passe comme prévu, il devrait refaire escale à Sète en septembre prochain.

Reportage de Valentin BERTRAND Copier