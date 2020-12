Record de colis en décembre sur la plateforme de La Poste de Chambéry

Les envois de colis sont boostés cette fin d’année par les achats de Noël : les commandes par internet auprès de géant du e-commerce et aussi désormais auprès de commerces de proximité qui se sont mis au « click and collect » pendant les deux confinements.

Il faut y ajouter les paquets « faits maison » plus nombreux qui sont envoyés à la famille. Ces colis dans des cartons de récupération avec du scotch marron, les Postiers chambériens les voient passer sur le tapis roulant. « Peut-être que ceux qui ne pourront pas se voir ont justement décidé d’envoyer plus de colis cette année, dit Soline, étudiante en arts du spectacle et intérimaire. Parfois il y a des petits mots sur les cartons c’est amusant de remarquer ça. On a l’impression de participer à l’ambiance de Noël ».

Trois à quatre fois plus de colis que l'année dernière

Sur la plate-forme de Chambéry qui assure le tri et la redistribution sur une grande partie de la Savoie (sauf la Tarentaise) la période de Noël génère habituellement deux fois plus de colis. Cette année c'est trois à quatre fois plus.

Depuis le pic des 20 000 colis sur la seule journée de mercredi, le flux est « retombé » à un peu moins de 14 000 colis par jour, contre 6 000 colis quotidiens en moyenne le reste de l’année.

Pour vider les camions, trier les colis par destination, vingt personnes supplémentaires ont été recrutées – dont 10 personnes du CATM de La Ravoire en sous-traitance - . Et pour la distribution, 80 saisonniers sont en renfort sur toute la Savoie, pour garantir l’arrivée du colis chez le destinataire à J+2.

20 personnes travaillent en renfort depuis mi-novembre pour trier les colis : des étudiants et des salariés du CATM de La Ravoire. © Radio France - Bleuette Dupin

Pour La Poste, cette forte hausse du trafic des colis n'est pas seulement saisonnière. "C'est une tendance mondiale, ce n'est pas qu'en France, souligne Sylvie Deléglise, directrice opérationnelle courrier et colis pour La Poste en Savoie et en Haute-Savoie. En France une douzaine de pourcentages du commerce est réalisé par le e-commerce. Ces chiffres peuvent être très supérieurs dans d’autres pays donc c'est un mouvement de fond. Il est seulement accéléré par la crise sanitaire".