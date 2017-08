Recrutements chez Rénova à Saint-Yorre pour son papier toilette 4D

Une nouvelle ligne de transformation va ouvrir chez Rénova, l'usine de papier hygiénique et essuie-tout. Située à Saint-Yorre depuis 2015, et en production depuis mai 2016, l'entreprise portugaise tourne 24h sur 24. Et va recruter pour son nouveau modèle : le Magic 4D.

Une vingtaine de personnes en plus des 30 salariés actuels vont être recrutées par Rénova. L'entreprise portugaise de papier hygiénique et essuie-tout veut produire plus en France. Pour cela, une nouvelle ligne de transformation arrive sur le site de Saint-Yorre en Auvergne en octobre. Un investissement de 6 millions d'euros.

Plus doux, plus résistant, plus... magic?

Sur cette ligne de transformation : le Rénova Magic 4D. Le nouveau modèle de l'entreprise se veut plus doux, plus flexible et plus résistant selon le PDG Paulo Pereira da Silva : "Lors de sa fabrication, ce papier garde une certaine forme, comme des petites bosses. Donc il est à mémoire de forme. Ça lui donne une autre dimension et c'est pourquoi on l'a appelé 4D."

Paulo Pereira da Silva, PDG de Rénova et le Magic 4D - Fany Boucaud

Un papier transformé exclusivement à Saint Yorre. Le PDG aimerai commercialiser ce nouveau produit d'abord en France. Pour ça, il faut une campagne de publicité. Mais problème : l'affiche est boycottée. "Nous n'avons pas été accepté dans le métro parisien. La RATP a dit non. C'est un homme torse-nu, mouillé mais on voit juste son épaule. Après il a un tatouage et puis c'est peut-être un problème religieux, je ne sais pas" s'amuse le président. "C'est une image très forte, qui peut marquer les esprits. Mais il y a aussi les promesses du produit inscrites dessus comme : propreté absolue, touché parfait." Mais une autre phrase pourrait être à l'origine de la désapprobation : "Il est aussi écrit "Apaisement sexuel". Parce que nous avons fait des études qui montrent que beaucoup de gens ont du papier toilette dans leur table de chevet."

C'est très difficile de faire de la publicité pour du papier toilette. C'est encore tabou" Paulo Pereira da Silva, PDG de Rénova

La publicité pour le nouveau papier toilette Magic 4D qui dérange selon le PDG de Rénova - Fany Boucaud

Pour le papier toilette Magic 4D, il faudra attendre au moins décembre pour le trouver dans les rayons.

Une nouvelle boutique d'usine

Rénova se veut telle une star-up. Open-space, des couleurs sur les murs, des écrits un peu partout et même des balançoires. La rentrée est aussi l'occasion de présenter un nouveau projet : la boutique à l'entrée de l'usine. Une vitrine que "les salariés peuvent voir en arrivant chaque matin" explique le PDG "et qu'ils puissent se rendre compte du produit fini. Ce n'est pas seulement venir acheter moins chers les produits. C'est aussi montrer la finalité du travail." La boutique est encore en travaux. L'entreprise a réutilisé des matériaux qui devaient partir à la déchetterie comme les poutres de la boutique : "C'est l'une des caractéristiques de Rénova, nous avons toujours essayé de recycler au maximum. On peut être très créatifs avec peu de chose et y arriver."

La boutique encore en travaux à l'entrée de l'usine et les poutres rouge recyclées - Fany Boucaud

Une boutique pour retrouver des produits qui n'existent pas à la vente en France comme les serviettes en papiers avec des motifs ou les mouchoirs. Le groupe Rénova produit 6 à 7.000 tonnes de papiers toilette par an.