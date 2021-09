Recrutement dans l'hôtellerie-restauration en Moselle : "bien-sûr qu'on aimerait augmenter les salaires"

Les candidats ne se bousculent pas pour travailler dans les bars, restaurants ou hôtels de Moselle. Dans le département, environ 2.500 postes ne sont pas pourvus selon Christophe Thiriet, président en Moselle de l'UMIH (l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie).

Pas qu'une question de salaires

Est-ce uniquement une question de salaires ? "Bien-sûr qu'on aimerait augmenter les salaires. On étudie beaucoup de solutions. Les salaires en sont une. Il faut élargir le débat et peut-être aller plus loin que ça" affirme celui qui a pris la tête de l'organisation syndicale de la branche mi-septembre. Récemment, la ministre du Travail Elisabeth Borne invitait les professionnels à "mieux reconnaitre les contraintes, par exemple sur le temps de travail des salariés, les horaires de travail. Il faut être attentif à ce que ceux qui ont des conditions plus exigeantes soient mieux rémunérés". "La situation est urgente" concède Christophe Thiriet qui rappelle toutefois la période difficile traversée par les professionnels avec la crise de la Covid-19 et l'instauration du pass sanitaire pour les clients et salariés des établissement, "il faut faire attention et raison garder."

à lire aussi Les pourboires par carte bancaire défiscalisés en 2022

Une reprise encore fragile

La note positive est tout de même le constat encourageant d'une reprise de l'activité malgré les contraintes. "Les choses vont mieux depuis le mois de juillet" se félicite le président de l'UMIH qui cite le Festival Constellation ou les expositions du Centre Pompidou à Metz qui ont ramené des clients dans les hôtels. Les actions des différents acteurs de la filière touristique portent leurs fruits et la perspective de la fin de l'année et des marchés de Noël incite à l'optimisme. A condition que les manifestations hebdomadaires contre le pass sanitaire ne viennent tout gâcher, comme avant cela celles des gilets jaunes : "tous les samedis ont perd du chiffre d'affaire pour ceux qui sont installés en centre-ville."