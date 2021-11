Recrutement des saisonniers: moins de tensions dans les Pyrénées

L'association nationale des maires de stations de montagnes parle de retard à l'allumage dans l'embauche des saisonniers et avance les chiffres de moins 30 à moins 40 % dans le recrutement en station pour les remontées mécaniques, les magasins, les restaurants et les bars. La situation serait moins critique dans les Pyrénées selon Guillaume Roger, le directeur opérationnel des stations du Groupe N'Py qui regroupe sept stations dans les Pyrénées. "Comme les années passées, nous n'avons que 10% de turn over au niveau des saisonniers. Nous cherchons encore des mécaniciens, des agents d'accueil, des responsables de services techniques et des pisteurs secouristes mais nous n'avons pas d'alerte particulière. Il n'y aura pas de soucis au niveau des remontées mécaniques."

10 % de turn over seulement

Même tonalité rassurante du coté du Pôle Emploi d'Oloron Sainte-Marie qui organise ce mardi après midi, un forum de l'emploi à l'Espace Laulhère avec 70 postes à pourvoir dans l'hôtellerie, la restauration, l'animation, le commerce et les remontées mécaniques. Pour Jean-Michel Cachez, le directeur de l'Agence Pôle Emploi d'Oloron Sainte-Marie, il n'y a pas de retard particulier. "Nous sommes sur _des volumétries identiques à 2019_. On sait que certains demandeurs ne veulent plus aller sur ce secteur mais notre travail, c'est de trouver de nouvelles ressources, de nouvelles personnes qui vont venir faire les saisons d'hiver en station." C'est quand même une course contre la montre qui est lancée puisque les premières stations ont prévu d'ouvrir à la fin du mois de novembre ou le 4 décembre.

Des offres d'emplois pour les domaines skiables sont en ligne sur n-py.com. Le site ppmm64.org propose aussi des offres dans l'hôtellerie et la restauration où les propositions d'embauche sont encore nombreuses.