Recrutement estival à TBM : 200 postes à pouvoir

Des affiches sont placardées à l'arrière des bus avec ces trois questions : "Vous avez le sens du contact client et du service public ? Vous avez le sens du travail en équipe et pouvez aussi être autonome ? Vous voulez prendre pleinement part à la vie de la métropole ? Postulez dès maintenant et rejoignez les équipes du réseau TBM grâce à un emploi durable et local !"

La campagne de recrutement TBM a commencé en juin avec des affiches sur l'arrière des bus © Radio France - Laëtitia Heuveline

Recrutement des femmes

Cette année l'accent est mis sur le recrutement des publics différents, comme les femmes. Marie-Caroline Colin, directrice des ressources humaines de TBM : "Pour 200 postes on peut avoir vu plus de 1.000 CV. La campagne, on l'espère, va porter ses fruits et va nous apporter des nouveaux candidats, qui, peut-être, n'y avaient pas pensé.

On peut être une femme et conduire un bus

On souhaite accueillir des publics féminins et qui se disent « non je n'y avais pas pensé, je ne pensais pas que je pourrais conduire un bus ». Alors que oui, quand on est une femme, on peut tout à fait conduire ou un train ou en bus. D'ailleurs on a des conductrices parmi nous mais spontanément c'est peut-être pas l'idée qu'on avait. Nous cherchons donc aussi à dire oui c'est possible, quel que soit votre âge, quel que soit ce que vous avez fait avant ! C'est vrai que les personnes qui ont déjà travaillé dans des activités de service ou en contact avec le public vont avoir des atouts forcément puisqu’ils ont déjà géré des relations."

Les besoins de recrutement sont importants avec les départs, à la retraite ou en reconversion. Le réseau s'est développé avec l'ouverture de la ligne D et continue de croître avec l'offre de bus, cela fait donc trois ans que les besoins sont conséquents selon Marie-Caroline Colin : "2018, 2019 et 2020 sont des années exceptionnelles en matière de besoin de recrutement. Pour 2021, j'ai encore quelques incertitudes liéss à la crise, liées aux nouvelles ambitions, peut-être des nouveaux élus, donc on va travailler sur les budgets on n'a pas encore toutes les hypothèses."

Rodrigue a fait partie de la campagne de recrutement 2019, cet ancien parisien est ravi d'avoir troqué le périphérique pour la rocade : "J'ai appris à aimer mon travail depuis que je suis ici. Ce qui m’a plu c'est l'autonomie du métier. J'arrive le matin, je prends mon bus je fais mon service, après je redépose mon bus et si la personne fait bien son boulot, elle ne voit pas de responsable des mois et des mois ». Cette capacité à l'autonomie sera décisive pendant les entretiens d'embauche avec aussi pour la première fois des recrutement « direct tramway » c'est-à-dire la possibilité de se former et de conduire aussitôt en tram.