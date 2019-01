Recrutement saisonnier : c'est maintenant que tout se joue !

Bénodet, France

Vous avez peut-être vu passer des posts Facebook d'employeurs qui recrutent! La saison commence en avril, mais c'est maintenant qu'il faut déposer vos CV, de nombreux postes sont à pourvoir.

"Il faut s'y prendre de plus en plus tôt"

"Il faut s'y prendre de plus en plus tôt pour avoir du personnel conforme à ce que l'on recherche, explique par exemple Laurence Chapron, la directrice de l'agence de Bénodet aux Vedettes de l'Odet. Par la suite nous rechercherons plutôt des étudiants mais pour l'instant c'est plus des demandeurs d'emplois. On commence à communiquer dès le mois de janvier sur les réseaux sociaux, et on reçoit des CV dans la foulée. Les premiers postes sont à pourvoir début avril."

Les Vedettes de l'Odet cherchent notamment une quinzaine de conseillers de vente, ainsi que des guides accompagnateurs sur les bateaux.

De nombreux postes dans la restauration

La crêperie KinaWa de Port-la-Forêt recherche également plusieurs profils, et demande aux internautes de relayer largement son annonce, tout comme le bar-restaurant la Cabane du virage, à Beg-Meil. Ces dernières années, la restauration peine à recruter en général, et manque notamment d'étudiants investis pour la saison.