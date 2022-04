Recrutements dans la restauration : "Ce ne sont pas des métiers si durs et exigeants que ça", assure l'Umih 84

La difficulté à recruter inquiète les restaurateurs et hôteliers de Vaucluse. L'Umih, l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie a recensé 150.000 postes vacants en France dans le secteur, dont 11.000 en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. En Vaucluse, les professionnels cherchent en priorité à recruter "en salle, des serveurs ou des chefs de rang, des hommes comme des femmes, mais aussi en cuisine, surtout des commis de cuisine", détaille Patrice Mounier, président de l'Umih 84, invité ce mardi de France Bleu Vaucluse.

Pour lui, ce ne sont pas les exigences des postes ou les horaires dans la restauration qui rebutent les candidats. "Ce ne sont pas des métiers si durs et exigeants que ça. On fait 35 heures ou 39 heures. D'autres personnes travaillent le soir ou le dimanche et nous, on a quand même deux jours de repos, des congés payés, des heures supplémentaires payées et on a mis en place des fiches obligatoire pour suivre le temps de travail partout donc ce n'est pas quelque chose de si fatigant que ça", affirme Patrice Mounier.

Il estime au contraire que, ce qui bloque, c'est "le manque de demandeurs d'emploi" auquel s'ajoute une spécificité du Vaucluse : la difficulté à loger les saisonniers l'été. "Ça, c'est la partie la plus importante sur Avignon, mais pas seulement, avance Patrice Mounier. Tous les appartements et toutes les chambres d'Avignon sont pris par Airbnb. C'est très difficile aussi en ruralité parce que c'est aussi très, très cher et on n'arrive pas à loger les saisonniers qu'on aurait la chance de trouver."