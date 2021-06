Recruter: le cauchemar des cuisines

Des clients, une terrasse face à la Creuse, du soleil... Cathal Quigg a presque tout pour être heureux. Seul bémol pour le gérant de l'Auberge des pêcheurs, à la Celle-Dunoise : il lui manque six salariés pour que son équipe soit complète. Cet irlandais d’origine a même essayé de faire venir des volontaires d'Irlande, sans succès.

Candidats inexpérimentés, non motorisés ou prétendant à des salaires jugés trop importants : les propositions sont à la fois rares et inadaptées aux attentes des employeurs. Après plusieurs semaines de 90 heures, le patron de la Celle-Dunoise a été contraint de faire un choix :

La seule solution c’est de supprimer des services."

"Comme on ne trouve pas de personnel expérimenté, la seule solution c’est de supprimer des services. Donc on va fermer le lundi toute la journée, mais aussi les mardis et vendredis midi."

Réduire ses services, modifier la carte, refuser des clients ou travailler plus… Quelles qu’elles soient, les solutions sont toujours un crève-cœur pour les restaurateurs. Selon Pôle Emploi, en Creuse, deux tiers d’entre eux ont du mal à recruter des serveurs saisonniers cette année. Une problématique nationale qui concerne de nombreux métiers de la restauration tels que cuistot, commis, ou encore plongeur.

En cause, le manque d’attractivité de ces professions. C’est du moins ce qu’en croit Eric Mauchaussat, gérant de La Plage, le restaurant de Courtille, à Guéret :

C’est un métier qui est très dur."

"C’est un métier qui est très dur. On trouve de moins en moins de personnel et avec le Covid, les saisonniers n’ont pas pu faire de saison d’hiver à la montagne, donc ils ont changé de métier et sont partis dans une autre vie."

De vie, Eric Mauchaussat et son équipe n’en auront guère durant la période estivale qui se profile. Ils sortent tout juste de deux semaines où, faute de trouver un quatrième serveur, ils ont effectué 12 heures de travail quotidiennes et sacrifié deux demi-journées de congé. Contrairement à ce qu’il prévoyait initialement, le patron Guérétois n’ouvrira pas la salle de son restaurant cet été par manque de personnel. Il attendra la fermeture de sa terrasse, en septembre prochain.