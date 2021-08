PSG : recruter Messi, un casse-tête financier pas infaisable pour le club de la capitale

Il ne sera pas présent samedi soir au stade de l’Aube pour le premier match de Ligue 1 du Paris Saint-Germain, mais l’arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain commence à faire son chemin. Alors que le président du FC Barcelone Joan Laporta a rappelé lors d’un point presse que le départ du génial argentin était "inéluctable", le club de la capitale envisage de recruter la Pulga. Une hypothèse "très sérieuse" confirme une source à France Bleu Paris. Reste une question cruciale : le PSG peut-il s’offrir Messi ?

Une opportunité de marché XXL

_"On est dans un mercato particulier, de trocs, avec de très belles affaires car il n’y a pas de montants de transfert"_, explique à France Bleu Paris Vincent Chaudel, économiste à l’observatoire du sport. "C’est le cas de Messi qui est un joueur libre, mais le problème, c’est son salaire." Un salaire à la hauteur du talent du sextuple Ballon d’or, estimé à plus de 100 millions d’euros brut par an. Pas de quoi arrêter pour autant le PSG, du moins sur la scène nationale.

"En France, si l’actionnaire de référence du PSG (QSI) s’engageait à couvrir ce déficit avec l’arrivée de Messi, il n’y aurait pas de difficulté pour le recruter", rappelle Christophe Lepetit, économiste du sport au CDES de Limoges. "Ce qui pourrait rendre l’opération impossible, c’est le fair-play financier de l’UEFA. Mais il y a un allègement avec la crise sanitaire. Il y a probablement un moment assez favorable pour permettre l’arrivée de Messi au Paris Saint-Germain."

Alléger l’effectif, condition sine qua non pour recruter Messi

Mais pour espérer voir le maillot rouge et bleu sur les épaules de l’Argentin de 34 ans, Paris va devoir dégraisser. "Pour rester dans les clous du fair-play financier, il va falloir faire partir des joueurs. Le problème, c’est que les joueurs sont bien au niveau du salaire, de l’ambition sportive", analyse Vincent Chaudel. "Cette équipe, avec ou sans Messi, est taillée pour récupérer la Ligue des Champions. C’est une nouvelle situation pour le PSG, d’habitude ils sont dans une position d’achat, là ils sont dans une position de vente."

Après les départs de Mitchell Bakker à Leverkusen et de Marcin Bulka sous forme de prêt à Nice, le PSG pourrait se séparer d’autres éléments. Tilo Kehrer, Pablo Sarabia ou Rafinha sont notamment visés. Une économie certes insuffisante mais nécessaire pour espérer signer Messi. En tout cas, le vestiaire semble prêt à l’accueillir à bras ouvert, comme en témoigne cette photo de l’Argentin entouré de Neymar, Di Maria, Verratti et Paredes, à Ibiza.