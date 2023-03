Recruter sans CV, une méthode convaincante pour le parc de loisir Les Bois des Lutins en Nord-Isère

Les activités d'été se préparent en Isère notamment dans les parcs d'attraction et de loisirs comme Le Bois des Lutins à Diémoz, dans le nord du département. Il propose des activités en plein air autour de la nature, des parcours dans les arbres etc. Pour vous accueillir, il a bien sûr besoin de recruter en ce moment. Pour ça, la société qui le gère, Adventure Group, a décidé de se lancer dans un recrutement original, sans CV. Son président, Thierry Franc, répond aux questions de France Bleu Isère.

France Bleu Isère : Vous vous lancez cette année dans une campagne de recrutement un peu originale. Quelle est l'idée ?

Thierry Franc : C'est une campagne de recrutement effectivement originale mais le vrai sujet, c'est d'arriver à raconter à nos futurs collaborateurs et donc à toutes les personnes qui vont postuler ce qu'est notre métier. C'est pour ça qu'on recrute sur la thématique du jeu, par différentes étapes de jeux et on recrute sans CV, sans lettre de motivation, en cassant un peu les codes du recrutement. L'ambition est de pouvoir faire de l'expérience du recrutement une expérience qui est aussi ludique et décalée que le sont les jobs qu'on propose derrière.

Finalement, c'est pour être en adéquation avec le métier que feront ensuite ces personnes ?

Exactement. Le mode de recrutement qu'on propose permet de proposer une expérience qui est en cohérence avec nos métiers, qui sont des métiers du sourire, du jeu, de raconter des histoires à nos visiteurs. Et donc, pour faire ça, il faut qu'on ait des collaborateurs qui soient dans le même état d'esprit donc on recrute beaucoup sur les savoirs-être. Et ensuite une deuxième étape après le recrutement qui est très importante, c'est une étape de formation des collaborateurs, un minimum de 40 heures de formation et jusqu'à 160 heures de formation pour un certain nombre. L'idée, c'est de former au job évidemment, mais aussi d'accompagner chacun dans son développement individuel, pour qu'il soit plus épanoui, plus employable dans le monde professionnel et idéalement, qu'il continue à collaborer avec nous de longues années.

Ce n'est pas trop dur pour un employeur de se détacher de ce grand classique du CV ?

Ça paraît difficile, après, le CV, ça nous enferme ! Autant les employeurs que les candidats dans un espace de moule. Quand on met en place la bonne organisation, on travaille justement à faire émerger avant tout les personnalités et les qualités individuelles. On arrive tout à fait à se passer du CV sans difficulté particulière.

On sait qu'il y a beaucoup de domaines qui font face à des difficultés de recrutement. On a vu ça pour les saisonniers en montagne cet hiver par exemple. Pour vous, comment ça se passe de ce point de vue-là ?

On pourrait être qualifiés de métiers en tension et on est un secteur d'activité qui parfois est en tension. Chez Adventure Group et au Bois des Lutins, on n'est pas tellement touchés par le sujet parce qu'on a pris le sujet à bras le corps, parce que l'humain, c'est la principale valeur de tout ce qu'on va proposer dans nos parcs et donc on y attache une importance toute particulière. D'où cette démarche de recrutement qui est décalée, à l'image de nos métiers, qui permet d'attirer du monde de qualité et ensuite qu'on va accompagner dans la prise de job pour ceux qui ont plus ou moins d'expérience. On va adapter les formations pour que chacun puisse se développer, grandir, se faire plaisir dans un job dans nos parcs mais également dans le futur.