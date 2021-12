Recruter un coiffeur à Nancy : une "énorme difficulté, il n'y a personne"

Comme bon nombre de professions, ils peinent à recruter et ne vont pas manquer de travail pour les fêtes de fin d'année : les coiffeurs recherchent désespérément du personnel. Ils sont environ 800 en Meurthe-et-Moselle, 284 dans le Grand Nancy et lorsqu'ils veulent étoffer leurs équipes, le constat est le même partout : les candidatures sont très rares.

C'est une "énorme difficulté", indique d'emblée Jean-Baptiste, installé au cœur de Nancy. Il n'a même pas le temps de lâcher son sèche-cheveux pour s'en expliquer. Lui et sa collègue recherchent un renfort depuis douze mois. "Ce n'est pas compliqué, il n'y a quasiment personne sur le marché, notamment quand on veut recruter des gens qualifiés. C'est impossible, il n'y a personne !"

Résultat ? "On est à effectif réduit, on n'a que deux bras, on fait le maximum mais c'est très difficile."

On n'a jamais évolué dans de telles conditions, les journées sont plus que longues !

Même constat pour Jim, à la tête de quatre salons à Nancy et Toul. Il aurait besoin de quatre coiffeurs supplémentaires : "Avant quand on publiait une offre d'emploi, on trouvait quand même assez facilement. Aujourd'hui, malgré de la communication sur les réseaux, la publication d'offres d'emploi ou un contact avec Pôle Emploi, on a beaucoup de mal pour recruter".

Jim Vendrich, à la tête de quatre salons de coiffure à Nancy et Toul et bientôt d'un cinquième à Saint-Max © Radio France - Isabelle Baudriller

Un impératif selon lui : la revalorisation des salaires en révisant la convention collective de la profession. "Chez moi, je n'ai personne au SMIC", indique le jeune entrepreneur de 26 ans qui propose aussi des primes en fonction du chiffre d'affaires de ses salariés.

Autre levier pour augmenter les salaires selon Sandrine Gérard, présidente de l'UNEC 54 (Union nationale des entreprises de coiffure) : la baisse de la TVA payée par la profession de 20 à 10%. Elle plaide aussi pour une meilleure orientation des jeunes : "Il ne faut pas mettre les gens dans la coiffure par défaut, il faut que ce soit par choix. C'est à nous aussi de faire connaître notre métier".

"C'est un métier où l'on peut travailler dans le monde entier, c'est énorme ! Les jeunes aiment bien voyager, avoir des expériences diverses. C'est un métier que l'on peut pratiquer partout dans le monde", insiste Sandrine Gérard. Bientôt quarante ans de coiffure derrière elle, "un métier passion" confie-t-elle : "Je suis contente tous les matins de venir travailler".