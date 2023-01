Recul de l'âge de la retraite : "c'est violent, un sentiment de colère", témoigne un enseignant basque

Stanislas Jammet est enseignant à Bayonne. Il a commencé sa carrière dans l'Education Nationale en 1988, il y a 35 ans. À 56 ans, il ne fait pas partie de ces professeurs qui affichent leur épuisement, leur ras-le-bol après de longues années au contact des élèves. "J'aime beaucoup mon travail, je m'y épanouis. C'est un travail varié", confirme l'intéressé affecté depuis plusieurs années au RASED, le réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté. Mais lorsqu'on évoque le recul de l'âge de la retraite à 64 ans prévu par le projet de réforme du gouvernement, présenté le 10 janvier dernier, "je ne le vis forcément pas bien", lâche le grand gaillard aux cheveux gris.

"Ma carrière, c'est un peu comme un marathon"

Alors "Stan", qui n'est pas un militant syndical, sera en grève jeudi, comme beaucoup de ses collègues enseignants du Pays Basque. Il sera au rendez-vous de l'intersyndicale devant la Bourse du Travail à 10h30 pour participer à la manifestation à Bayonne et clamer son désarroi. Parce que pour lui, cette réforme "c'est violent". Sa carrière "c'est un peu comme un marathon que je suis en train de courir, ce n'est pas désagréable, mais ça commence à tirer. Jusqu'à présent, il me restait cinq années scolaires complètes à faire et donc je commençais à apercevoir la ligne d'arrivée. Mais là, elle est reculée de deux ans... Je trouve ça violent."

L'enseignant était prêt à partir à 62 ans, avec une retraite pas tout à fait à taux plein (une décote de 5%). Avec la réforme, sa carrière serait rallongée de 18 mois. En théorie. En réalité, ce sont deux années de plus qu'il devra effectuer, car dans l'Education Nationale, les enseignants du premier degré doivent forcément terminer l'année scolaire. Deux ans de plus, pour Stan, c'est aujourd'hui deux années de trop. Même si il redit son amour pour son travail, qu'il en souligne la richesse, lui qui intervient aussi bien auprès d'enfants de 3 ans que de 10 ans, dans les classes au soutien de ses collègues, il a d'autres envies en tête. "Oui, j'aime beaucoup mon travail, mais il y a des tas d'autres choses dans la vie qui m'intéressent, qui m'excitent et auxquelles j'aspire."

Une réforme qui relève "de l'ego"

Et puis il y a ce sentiment de double peine, avec l'allongement à 43 années de cotisation pour bénéficier d'une retraite à taux plein. "À la limite, concède Stan, qu'on augmente la durée de cotisation, pourquoi pas. Mais qu'on laisse l'âge légal tel qu'il est. Après, c'est le choix de chacun (...) d'avoir une retraite ou une pension moins élevée, de vivre peut être un peu plus chichement, mais d'en profiter plus tôt". Ce qui le met particulièrement "en colère", c'est que cette réforme va s'appliquer, une fois adoptée, dès "demain". "Les gens qui devaient partir cette année à 62 ans vont devoir faire trois mois de plus", rappelle l'enseignant.

Il trouve cela d'autant plus injuste que, pour lui, le message d'Emmanuel Macron et du gouvernement sur la justification de cette réforme "est brouillé", pour avoir plusieurs fois changé. Pour lui, il y a dans cette réforme quelque chose qui relève "de l'ordre de l'égo puisqu'on est dans un dans un mode de fonctionnement qui est une personnification du pouvoir. Je crois que le Président (de la République, ndlr) veut nous montrer que, contre vents et marées, il est capable de faire passer ses réformes, au delà des aspects rationnels, économiques." Pour lui ce "fait du prince" est une dérive de nos institutions au fonctionnement dépassé. "On ne peut plus continuer à fonctionner comme ça dans nos métiers respectifs", conclut Stan. En guise de message au chef de l'Etat, il prend en exemple l'évolution du métier d'enseignant * : "aujourd'hui, avec le public avec lequel on travaille, l'enseignant seul dans sa classe, ça ne peut plus fonctionner. On est obligé de fonctionner de façon collégiale, de travailler en équipe."*